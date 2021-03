Alessandra Campêlo assume a Secretaria de Assistência Social no AM

Alessandra Campêlo da Silva é a nova titular da Secretaria de Estado da Assistência Social | Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus (AM) - A deputada Alessandra Campêlo da Silva apresentou-se nessa quinta-feira (18) como titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), no Amazonas. A nomeação de Alessandra foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) na última quarta-feira (17/03), pelo governo do Estado. Para assumir a Seas, Alessandra está se licenciando da Assembleia Legislativa, casa onde é detentora de dois mandatos.

Em sua primeira entrevista como nova titular da Seas, Alessandra disse que o governador determinou estudos para ampliar o alcance das ações da pasta. “A prioridade do momento é garantir o básico, que é a segurança alimentar da população que está em situação de vulnerabilidade, mas a gente vai trabalhar também na organização e ampliação dos programas, projetos e benefícios já existentes”, afirma Alessandra.



Programa Auxílio Estadual

A secretaria está executando atualmente o programa Auxílio Estadual, que está contemplando 100 mil pessoas em situação de extrema pobreza com um benefício de R$ 600. A cheia dos rios da região é outra preocupação. “O governador Wilson Lima determinou que a gente prepare imediatamente um estudo sobre como ampliar as ações sociais, tendo em vista que a gente passa uma situação de pandemia além de enchente, em diversos municípios”, enfatiza a secretária.

Experiência



A deputada licenciada tem experiência na gestão pública, já tendo atuado como secretária executiva de Estado da Produção Rural. Também administrou a secretária estadual de Esportes, Lazer e Juventude.

Em sua passagem pela então Sejel, Alessandra incluiu o Amazonas nos esportes olímpicos e paraolímpicos de alto rendimento, além de ter dado suporte ao esporte escolar e aos projetos sociais de diversas modalidades da capital e interior.

