Parlamentares criticam medidas do Governo Federal que ameaçam a ZFM

Manaus – A partir da decisão tomada na Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Camex), de reduzir em 10% o Imposto de Importação para bens de capital e equipamentos de informática e telecomunicações comprados no exterior, parlamentares da bancada amazonense discutiram na quinta-feira (18), em sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), como a medida impacta negativamente a Zona Franca de Manaus (ZFM).

Recentemente, o Governo Federal já havia aprovado uma medida que prejudicaria o Polo Industrial de Manaus (PIM), quando apresentou uma resolução que reduzia progressivamente, de 35% para 20%, a tarifa sobre as bicicletas importadas. Ao ser duramente criticado pelos fabricantes e parlamentares da ZFM, o governo, por meio da Camex, revogou a resolução.

Nesse contexto, os deputados aproveitaram a sessão para comemorar a revogação. Contudo, o novo ataque - dessa vez em relação ao Polo Eletroeletrônico do PIM – fez com que as críticas falassem mais alto. Segundo os presentes, a postura do governo foi contraditória, beneficiando o modelo por um lado, mas prejudicando a indústria por outro.

Para o deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), a redução “fere de morte” a Zona Franca. “Mais uma vez, o ministro Paulo Guedes tenta prejudicar o PIM. Tudo começou com o polo de concentrados. Em seguida, nós tivemos a tentativa de prejudicar o polo de bicicletas, e que houve ontem uma decisão contrária, depois da pressão da bancada. Só que o ministro deu com uma mão e tirou com a outra. Agora, ele reduz a alíquota do setor de eletrônicos, máquinas e equipamentos. Isso fere de morte o nosso modelo”, lamentou.

De acordo com Campelo, a medida é desleal, por tirar empregos do Brasil e beneficiar outros países. “Caso isso aconteça, vai abrir concorrência e gerar empregos na China, e o nosso país precisa, nesse momento de pandemia, de empregos. O ministro toma suas decisões sem discutir com os setores afetados, e a nossa bancada tem que se mobilizar novamente”, finalizou.

Outro deputado que também se manifestou contra foi Serafim Corrêa (PSB). Para o parlamentar, a decisão de Guedes só pode ser definida como mau-caratismo. “Eu não tenho outra palavra para dizer a não ser que o ministro é um mau-caráter, um brincante. Ele recebeu o pleito para que fosse protegida as indústrias de bicicletas, não apenas na ZFM, mas no Brasil inteiro. Aí quando a bancada virou as costas ele meteu o punhal, abalando o Polo Eletroeletrônico, que é responsável por 40% do modelo”, afirmou.

Corrêa acredita que Guedes age como um operador financeiro, que não possui preocupação com o desenvolvimento social e econômico do país, principalmente na região Norte, no Amazonas e na ZFM. “Quero deixar aqui meu repúdio ao ministro, com as suas sandices e loucuras, no sentido de prejudicar a Amazônia e principalmente o Amazonas”, concluiu.

Indústria afetada

Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antonio Silva, a medida não afeta somente a ZFM, mas toda a indústria nacional. “Essa decisão é alarmante e é a que mais nos preocupa no momento. Não participamos das discussões e fomos surpreendidos com a decisão do Governo Federal”, revelou.

Silva relata ainda que, até então, não foi possível mensurar o grau do impacto negativo modelo, uma vez que a resolução não foi publicada. “Mas, nesse momento, avaliamos como temerária essa redução que afeta diretamente o nosso principal segmento em termos de faturamento e mão-de-obra, que é o eletroeletrônico”, salientou.

O Polo Eletroeletrônico presente na ZFM se divide nos dois principais setores do modelo: Eletroeletrônico e Bens de Informática. Ambos responsáveis pelo bom desempenho do PIM em 2020, com faturamento de R$ 29,47 bilhões e crescimento de 7,42% (Eletroeletrônico) e de R$ 31,37 bilhões e crescimento de 14,42% (Bens de Informática). Os segmentos detêm a maior parcela de contribuição no faturamento global do PIM, com participações de 24,63% e 26,25%, respectivamente.

Decisão

Em relação a nova medida, ao todo 1.495 produtos, incluídos os subtipos, tiveram a alíquota de importação reduzida. Por envolver bens de capital e bens de informática e de telecomunicações, a medida não dependeu de negociação com os demais parceiros do Mercosul.

Como a mudança ocorreu num imposto regulatório (usado para regular a economia), o governo não precisa elevar outros impostos ou cortar gastos para compensar a perda de arrecadação, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal para os demais tipos de tributos.

Atualmente, as tarifas de importação desses produtos variam de zero a 16% para as mercadorias que pagam a tarifa externa comum (TEC) do Mercosul. Com a redução, uma máquina que paga 10% de imposto para entrar no país pagará 9%. Um eletrônico tarifado em 16% passará a ser tarifado em 14,4%. Os itens tarifados em 2% terão redução maior e terão a alíquota zerada. Segundo o Ministério da Economia, a medida diminui a burocracia e facilita a vida dos importadores e dos consumidores.

