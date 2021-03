Deputada propõe Projeto de Lei sobre saúde mental na Aleam

Ainda relacionado à saúde mental, a parlamentar elaborou o Projeto de Lei nº 97/21 que Institui o Dia de Conscientização da Síndrome de Tourette no AM | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada Mayara Pinheiro Reis (Progressistas) conta com diversos Projetos de Lei (PL’S), que tramitam na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), voltados para a saúde mental e o bem-estar da população amazonense. Um deles é o PL nº 96/21 que determina aos veículos de comunicação de órgãos públicos do Amazonas, a divulgação em plataformas digitais sobre dicas e informes relacionados à saúde mental.

O objetivo é disseminar dados sobre entidades que atuam no atendimento às pessoas com transtornos mentais e facilitar o acesso às informações sobre o assunto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 23 milhões de pessoas são acometidas com problemas dessa natureza, dentre as quais 5 milhões apresentam quadros em níveis de moderado a grave.

“A constatação dessa realidade exige a implantação de políticas públicas de amplo alcance, que possam unir governo e sociedade civil, favorecendo o exercício do protagonismo e a participação social em saúde mental, com o objetivo de apontar soluções para transformar um grave quadro identificado”, destaca na justificativa.

Ainda relacionado à saúde mental, a parlamentar elaborou o Projeto de Lei nº 97/21 que Institui o Dia de Conscientização da Síndrome de Tourette no Estado do Amazonas, a ser celebrado no dia 7 de junho, para esclarecer sobre as causas da síndrome, tratamentos adequados e promoção de campanhas educativas.

A Síndrome de Tourette é uma doença neurológica que leva a pessoa a realizar atos impulsivos e repetidos, mais conhecidos como “tiques”, em alguns casos, pode causar constrangimento. A falta de conhecimento sobre o assunto faz com que os pacientes sejam vítimas do preconceito, por isso a propositura visa difundir a informação e combater a discriminação.

Saúde bucal

Outra proposta da deputada Mayara, é o PL nº 67/21, que determina a realização de ações de saúde bucal nas escolas de Ensino Fundamental para incentivar crianças e pré-adolescentes sobre a prática de hábitos saudáveis de higiene bucal.

Profissionais da área de Odontologia realizarão visitas por semestre nas escolas, promovendo palestras educacionais e ações de atendimento como avaliações e consultas.

“Tendo em vista também, que grande parte dos alunos das escolas estaduais fazem parte de uma fatia carente população que não tem fácil acesso a Profissionais da Área de Odontologia, é de suma importância a intervenção do poder público na promoção de ações com o intuito de tornar possível o acesso a este profissional e a mecanismos de prevenção de problemas de saúde bucal”, pontuou.

