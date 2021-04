Deputado destina R$ 780 mil em emenda para saúde de Humaitá

O recurso foi repassado diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde | Foto: Divulgação

O deputado estadual Cabo Maciel (PL) confirmou na manhã desta quinta-feira (8), a destinação R$ 780 mil reais, fruto de emenda impositiva para o município de Humaitá (distante 590 km de Manaus em linha reta).

O recurso foi repassado diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e tem como finalidade a compra de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19 no município.

Caps de Humaitá

Cabo Maciel destacou ainda a destinação de R$ 80,00 de emenda impositiva de sua autoria para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para o Centro de Atenção Psicossocial Mangabeira I (CAPS).

Conforme Cabo Maciel, esses bens irão proporcionar, aos moradores do município e das comunidades rurais de Humaitá, melhor qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento psicológico, físico e social de crianças, jovens e adultos, evitando a ocorrência de situações de vulnerabilidade social.

*Com informações da assessoria

