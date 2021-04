Omar Aziz pede ampliação no debate sobre segurança pública

Presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Omar Aziz conclamou os parlamentares a ampliarem a discussão ao invés do debate pontual sobre o desarmamento | Foto: (Divulgação)

Brasília - Presidente da comissão no Senado, o parlamentar do Amazonas participou da discussão sobre o decreto de armas e pediu maior vigilância das Forças Armadas nas fronteiras.

“O Estatuto do Desarmamento serve só para a pessoa de bem, porque a gente não consegue desarmar o Brasil e não consegue evitar que o Brasil importe armas pelas suas fronteiras – até porque nós vemos os comandos militares pelo Brasil afora de braços cruzados – e evitar que entre drogas e armas pesadas pelas nossas fronteiras. Nós estamos numa guerra contra o narcotráfico”.

Foi com este alerta que o senador Omar Aziz (PSD-AM) se manifestou durante a votação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 55/2021, do senador Paulo Rocha (PT-PA). O projeto susta um dos decretos presidenciais editados em 12 de fevereiro para facilitar o acesso a armas de fogo e munição (Decreto 10.630/2021).

“Hoje, no Amazonas e em todos os Estados, tem menos policiais militares e menos policiais civis fazendo o trabalho de proteção. Por quê? Porque não se faz mais concurso público. Nós temos que mudar algumas regras, senão nós iremos perder essa guerra”, ressaltou o Senador do Amazonas. “E essa guerra, a partir da ocupação do narcotráfico, dos traficantes tomando conta dos nossos filhos, dos jovens, essa guerra não tem volta. Essa é uma guerra que não tem vacina. A única vacina é a prevenção, é a gente resgatar, é tirar o jovem de onde ele está hoje e trazer para o lado do bem”, completou.

Presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Omar Aziz conclamou os parlamentares a ampliarem a discussão ao invés do debate pontual sobre o desarmamento.

“Nós (senadores) temos condições de apresentar um projeto macro de proteção das nossas fronteiras utilizando as Forças Armadas, nesta verdadeira guerra contra o narcotráfico. Muitas vezes, o pai está desempregado, a mãe está desempregada e o jovem de 13 anos, que serve de avião para vender droga, é quem leva para dentro de casa R$50, R$100 por dia para matar a fome. Ou nós tomamos conta desses jovens ou não vai ter Estatuto do Desarmamento ou não vai ter decreto que possa prevenir a matança que acontecerá por causa de um outro estado paralelo que está se instalando nas nossas cidades”, destacou Omar.

Ainda na mesma sessão, além do PDL, foi discutido o projeto de criação da Frente Parlamentar pelo Desarmamento (PRS 12/2021), proposta pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), com relatório de Paulo Rocha.

