Deputada doa 4 toneladas de ração e beneficia mais de 2 mil animais

MANAUS (AM) - Esta semana, mais de dois mil animais comunitários foram beneficiados com a doação de quase 4 toneladas de ração adquirida com recursos destinados pela deputada e protetora dos animais, Joana Darc (PL).

A ação faz parte do programa estadual de bem-estar animal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

A parlamentar ressaltou a importância desse investimento inédito no Amazonas e que está alcançando mais de 60 protetores do Estado. “O edital de ração permite que a gente possa ajudar os protetores de animais nesse momento de pandemia, para que os animais não passem fome, já que existem protetores que abrigam os animais que vieram das ruas, que são resgatados e precisam de ajuda também e é isso que a gente está fazendo enquanto poder público.”, disse.

Protetora de animais

A protetora Tania Mussa, que cuida de mais de 250 animais, ficou emocionada com a iniciativa e destacou que esta é uma conquista histórica para a causa animal. “Antes de chegar aqui eu dizia para mim mesma, vai ser bem-vindo tudo o que vier. E realmente, quando cheguei aqui, olha… até para meus cães idosos têm. É um marco histórico e eu fico até emocionada. Graças a deputada Joana Darc. Ela está fazendo um ótimo trabalho” relatou.

Novo Edital

Durante a entrega das sacas de ração, a deputada destacou que a nova edição do edital de ração já está aberta e quem ainda não foi contemplado terá uma nova oportunidade. “Nós vamos ter o 2° edital de ração. Esse projeto é de uma emenda parlamentar minha, recursos que eu destinei para gente fazer esse projeto. Os interessados precisam fazer uma inscrição e comprovar que cuida bem dos animais e quantos animais a pessoa tem, é um pouquinho burocrático, mas é necessário.”, informou.

As inscrições para a segunda edição do processo seletivo para a doação de ração a protetores e cuidadores de cães e gatos já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de abril, através do link: abre.ai/editalracao2.

Os participantes que foram aprovados no primeiro processo seletivo estão automaticamente inscritos neste novo edital.

O edital integra as atividades de implementação do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais, que visa facilitar o atendimento e o acesso à serviços oferecidos pelo poder público.

Os recursos para a execução da atividade são provenientes da Emenda Parlamentar Nº 041/2020, de autoria da deputada estadual Joana Darc (PL).

Conquistas na Causa Animal

Em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e com a Secretaria do Meio Ambiente, a deputada estadual também destinou recursos para a compra de três unidades móveis de castração.

Os “castramóveis” irão realizar o procedimento de esterilização em animais de maneira gratuita e dessa forma colaborar com a diminuição da imensa quantidade de bichos que vivem pelas ruas expostos à violência e sujeitos a zoonoses.

A primeira Unidade já se encontra na sede da FAS e em breve atenderá as famílias de baixa renda que não possuem condições financeiras de custear uma castração.

*Com informações da assessoria

