Deputado requisita que Hospital Nilton Lins siga exclusivo para Covid

Manaus - O deputado estadual Felipe Souza (Patriota), que já havia, em discurso do dia 10 de março na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), se pronunciado acerca do que os especialistas apontam como a, “terceira onda” da pandemia do novo coronavírus no Amazonas, voltou a falar sobre o assunto.

Dessa vez, o parlamentar enviou um requerimento ao governo no dia 06 de abril (última terça-feira), solicitando que se mantenha ativo e em pleno funcionamento o Hospital de Campanha Nilton Lins, atendendo com exclusividade casos de Covid-19, mesmo com a redução dos índices de contágio, como forma de prevenção contra o vírus. “Assim, é possível estarmos mais preparados para o caso de uma nova onda”, afirmou.

Os fatores de justificativa para o pedido são, além dos estudos que indicam uma possível chegada da “terceira onda” ao estado, o fato de os cidadãos estarem deixando de cumprir as medidas de prevenção da doença por conta da maior flexibilização das restrições nas últimas semanas.

“Fora que, mais de 30% das pessoas que já se vacinaram contra a Covid-19 não retornaram para tomar a segunda dose do imunizante no estado. Ou seja, o fechamento de hospitais não deve ser cogitado, ainda que estejamos dentro da fase laranja. É necessário manter o alto nível de preparação em relação a esse vírus. Manter o hospital de campanha ativo significa resguardar vidas”, enfatizou o deputado.

