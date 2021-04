Emenda de Alessandra vai reforçar a educação de crianças da Zona Norte

As aulas acontecerão na sede do Instituto Jovens do Futuro, localizado no bairro Santa Etelvina | Foto: Divulgação

Manaus - A deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB) inaugurou, na segunda-feira (12), o projeto 'Reforço Jovem Manaus', que vai oferecer aulas de reforço a 160 alunos das redes municipal e estadual de ensino da Zona Norte da capital de forma gratuita.

O projeto é executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), e viabilizado por meio de emenda parlamentar de autoria de Alessandra no valor de R$ 200 mil.

As aulas acontecerão na sede do Instituto Jovens do Futuro, localizado no bairro Santa Etelvina, e serão direcionadas a estudantes do 4º, 5º e 6º ano do Ensino Fundamental do bairro e adjacências.

De acordo com a diretora do instituto, Hellen Andrade, as aulas terão duração de 12 meses e irão trabalhar com foco na melhoria da aprendizagem desses alunos.

“O projeto vai identificar dificuldades e trabalhar em cima delas para que os estudantes aprendam melhor. Para isso, temos uma equipe multidisciplinar preparada para atendê-los. Estou feliz em finalmente darmos início a esse projeto. A deputada é nossa parceira desde 2019 e não hesita em escutar e atender nossas demandas, seja na capital, seja em Manacapuru e Iranduba, onde também executamos esse projeto”, disse.

A atual secretária de Assistência Social, Alessandra Campêlo , destacou o papel do projeto para a melhoria da aprendizagem.

“Dessa forma, estamos chegando até as dificuldades desses alunos e trabalhando com uma equipe extremamente capacitada para que todas essas dificuldades sejam sanadas, além de uma sala equipada e confortável para eles. A educação também é uma bandeira que carrego em meu mandato e me alegro em ver que emendas minhas vão beneficiar esses estudantes”, afirmou.

