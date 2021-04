Deputada estadual pede implantação do plano de saúde no interior

Segundo a deputada, a preocupação dos pais, dos alunos e de toda a sociedade, é com o quadro da pandemia de Covid-19 no Estado | Foto: Divulgação

O debate travado em Audiência virtual com dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam), do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas do Ensino Básico de Manaus (Asprom Sindical) e representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e da Fundação e Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), foi destacado nesta quarta-feira (14) pela deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB), ao defender mais uma vez a vacinação dos servidores da Educação, a implantação do Plano de Saúde da categoria que atua no interior do Estado e o planejamento pedagógico para o ano letivo na rede estadual de ensino.

“Estamos há 14 meses sem aulas presenciais, gerando um grande prejuízo à vida escolar dos alunos, por isso desde janeiro estamos defendendo, em nível nacional, a vacinação de todos os servidores da educação, mas é preciso que os governos federal, estadual e municipal se articulem para garantir a imunização dos professores, para um possível retorno seguro às escolas”, ressaltou Therezinha.

Segundo a deputada, a preocupação dos pais, dos alunos e de toda a sociedade, é com o quadro da pandemia de Covid-19 no Amazonas e os danos causados à educação de crianças e jovens, como ficou claro na pesquisa realizada pela Comissão de Educação, que apontou a baixa aprendizagem no ensino remoto e as dificuldades para acompanhar as aulas com uso do celular.

Therezinha afirmou que o problema é mais grave ainda no interior do Estado, devido à dificuldade de acesso à Internet ou ao sinal de televisão, principalmente nos municípios e comunidades distantes da capital, onde os alunos estão sem atividades escolares desde o início da pandemia.

Plano de saúde

A continuidade da expansão do Plano de Saúde Hapvida para os professores que atuam no interior do Estado, foi outro ponto defendido pela deputada Therezinha Ruiz. O Governo do Estado anunciou em agosto de 2020 a implantação do serviço em 11 cidades-polo, para atender mais de 15 mil profissionais da educação, dos 61 municípios.

" Sabemos que a pandemia também atrasou a implantação do plano de saúde no interior, mas continuamos lutando para que o projeto seja implantado e atenda as demandas dos servidores, principalmente neste momento de pandemia " Therezinha Ruiz, deputada estadual,

Por fim, Therezinha Ruiz reivindicou a elaboração de um plano pedagógico que atenda às necessidades da aprendizagem e da recuperação dos alunos diante das dificuldades enfrentadas no ensino remoto com aulas transmitidas por plataformas digitais.

