Vereadores fiscalizam 42 novos ônibus entregues pela Prefeitura

Os novos veículos começam a circular nas ruas na próxima semana | Foto: Divulgação

Ao todo 42 novos ônibus foram entregues, nesta quinta-feira, pela prefeitura de Manaus. A frota é composta por modelos: convencional e micrão, sendo este último mais compacto. Os veículos vão substituir os carros antigos que precisam sair de circulação das ruas da capital.

A entrega foi acompanhada por uma comitiva de vereadores, liderada pelo presidente da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, vereador Rosivaldo Bual (PMN).

“A nossa missão aqui é verificar se realmente são ônibus novos, que possam proporcionar segurança e bem-estar à população. O papel da Comissão é fiscalizar e, com certeza, no futuro estaremos entregando novos projetos para melhoria do transporte na cidade”, disse Bual.

Os coletivos serão operados pelas empresas Global Green e Viação São Pedro. O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirma que a renovação deve ajudar a evitar aglomerações, principalmente, nos horários de pico no trânsito.

“Tudo isso faz parte exatamente dessa nossa intenção de não deixar aglomerar. É muito difícil, mas nós vamos persistir pra que nós possamos no momento de pico estarmos com a frota toda funcionando pra diminuir essa propagação do vírus”, ponderou Almeida.

Na avaliação da vereadora Glória Carrate (PL), membro da Comissão de Transporte, a medida vai contribuir no combate a pandemia da covid-19. “Nossa maior preocupação é com a aglomeração, então nós precisamos aumentar a frota de ônibus para diminuir essa a proliferação do vírus. Nós estamos sim preocupados com isso e essa medida vem ao alcance do clamor da população”, completou Carrate.

Após o processo de emplacamento, os novos veículos começam a circular nas ruas na próxima semana. A frota vai atender as zonas leste e oeste da cidade. Alguns modelos das linhas alimentadoras não terão cobradores e serão conduzidas apenas pelo motorista. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, explica que a mudança impacta de forma positiva nos custos do sistema de transporte urbano.

“Isso impacta muito a questão do custo por causa da quilometragem a mais, do combustível a mais. Então, esse é um acordo que foi firmado entre o Sindicato dos Rodoviários com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sinetram), de modo que não haja demissão de cobradores para essas operações. Isso vai ser feito gradativamente de um limite que foi estabelecido”, disse Martins.

Já são ao todo 86 novos ônibus entregues nos últimos meses, com isso, Manaus passa a contar com 972 carros, que atendem 224 linhas espalhadas pela capital. O prefeito de Manaus, David Almeida, também destacou a antecipação das metas de renovação do contrato com as empresas, e de melhorias de infraestrutura no trânsito.

“São 470 milhões em que nós vamos fazer investimento em quatro obras viárias prioritárias. Estamos definindo essas obras até a finalização dos projetos e desses recursos também nós vamos retirar 130 milhões para fazermos a recuperação de mais seis mil ruas”, informou Almeida.

Segundo o líder do prefeito na Câmara, Marcelo Serafim (PSB), o Projeto de Lei (PL) municipal, que autoriza empréstimo de R$ 470 milhões, para execução de obras de infraestrutura, tramita em regime de urgência no parlamento municipal.

“A Câmara já deve aprovar na próxima semana em regime de urgência. A partir da lei aprovada, o prefeito vai até os demais órgãos, como Senado Federal, que é ‘quem’ dá a palavra final desses empréstimos pra poder captar o dinheiro e finalmente começar essas grandes obras diárias, que certamente mudarão a cara da nossa cidade”, finalizou Serafim.

