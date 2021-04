Vereador solicita serviços de infraestrutura na Zona Oeste de Manaus

Segundo o parlamentar, essas e outras solicitações feitas ao secretário Marcos Rotta poderão ser atendidas nas próximas semanas. | Foto: Divulgação

Manaus - O vereador Professor Samuel (PL) esteve na manhã desta terça-feira (06/4), com o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta (DEM), para apresentar ofícios solicitando a mutirão de tapa buracos para a zona Oeste de Manaus.



Durante a reunião, o vereador apresentou as demandas relacionadas a execução dos serviços de infraestrutura, entre eles, o vereador destacou os bairros Santo Agostinho e Parque Riachuelo no Tarumã, onde recebeu uma alta demanda de pedido dos comunitários.



Em visita ao Bairro Santo Agostinho após a reunião, a moradora Jucilene Rosalino destacou que a mais de duas semanas um buraco tem causado sérios transtornos aos moradores da rua Av. Rio Negro. “Nos tememos algo mais grave por conta do aumento do tamanho do buraco já que passam muitas pessoas e carros por aqui”, disse.

Segundo o parlamentar, essas e outras solicitações feitas ao secretário Marcos Rotta poderão ser atendidas nas próximas semanas.

