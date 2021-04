Vereador solicita auxílio aos feirantes das galerias populares

Em conversa com os permissionários ficou claro que uma parcela considerável deles não receberá o auxílio | Foto: Divulgação

Em discurso na tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (19), o vereador Rodrigo Guedes (PSC) solicitou que todos os permissionários das três galerias populares administradas pela Prefeitura de Manaus: Espírito Santo, dos Remédios e do shopping Phelippe Daou, recebam o “Auxílio Empreendedor”, benefício do Executivo municipal concedido aos permissionários, empreendedores e informais.

De acordo com o vereador, em conversa com os permissionários ficou claro que uma parcela considerável deles não receberá o auxílio, por não se encaixarem em alguns critérios da regulamentação do benefício. O vereador propôs uma nova avaliação para que se incluam estes trabalhadores.

“Peço ajuda para que nós consigamos debater e rever que a Prefeitura inclua todos os permissionários das galerias populares que possuem cadastro na Prefeitura. E aí vamos resolver o problema, não haverá exclusão. Porque se nós colocarmos a execução deste auxílio empreendedor dentro dos oito critérios, como possuir Bolsa Família, por exemplo, já exclui quase todos eles”, defendeu o vereador.

Além disso, o vereador ressaltou que pelas condições sociais agravadas pela pandemia, quando muitos não puderam trabalhar, os permissionários precisam do benefício.

“Se eles estão lá é óbvio que eles precisam. Eles estão lá por conta de uma política social da Prefeitura de Manaus, que os retirou das ruas e os colocou nas galerias”.

Auxílio Empreendedor

O Projeto de Lei nº 094/2021, que dispõe do Auxílio Empreendedor concedido aos permissionários, empreendedores e informais, foi discutido e aprovado no último dia 31 de março, na CMM. Foi encaminhado pela Prefeitura de Manaus à Casa Legislativa e concederá um auxílio emergencial de uma parcela única de R$ 300 a seis mil permissionários da capital amazonense.

O vereador Rodrigo Guedes, junto à vereadora Professora Jacqueline (Podemos), solicitou a inclusão de feirantes das feiras livres e guias turísticos no grupo de beneficiados.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Congresso inicia sessão para analisar vetos presidenciais

João Luiz propõe CNH Social para mototaxistas do interior do Amazonas