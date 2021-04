Comissão da Covid debaterá dificuldades de estados e municípios

Composta por seis membros titulares e igual número de suplentes, a comissão conta com prazo de 120 dias de funcionamento. O presidente do colegiado e o vice-presidente são os senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Styvenson Valentim (Podemos-RN), respectivamente. | Foto: Divulgação

Brasília - A Comissão Temporária da Covid-19 (CTCOVID19) promove audiência pública remota nesta quinta-feira (22), às 10h. O objetivo é debater dificuldades de estados e municípios no enfrentamento à pandemia, acompanhar o cumprimento do cronograma de vacinação, discutir o apoio logístico e financeiro para manutenção e ampliação de leitos de UTI nos estados, a integração dos sistemas hospitalares, o planejamento, e analisar cenários.



O requerimento (RQS 11/2021) para a realização da audiência é do senador Jean Paul Prates (PT-RN). Foram convidados para o debate Josafá dos Santos, coordenador-geral de Controle de Sistemas e Serviços de Saúde da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde; Mauro Junqueira, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); e um representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

A comissão temporária foi criada para acompanhar as questões de saúde pública relacionadas ao coronavírus. Composta por seis membros titulares e igual número de suplentes, a comissão conta com prazo de 120 dias de funcionamento. O presidente do colegiado e o vice-presidente são os senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Styvenson Valentim (Podemos-RN), respectivamente.

