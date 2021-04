Deputada estadual reforça reivindicações do interior junto à UEA

Acompanhada dos vereadores, Therezinha Ruiz foi recebida pelo reitor Cleinaldo Costa | Foto: Divulgação

Em reunião com o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, a deputada professora Therezinha Ruiz (PSDB) intermediou nesta quinta-feira (22) as reivindicações do vereador de Barcelos (distante 399 km de Manaus em linha reta), Jozias Benfica (PTB), relacionadas à revitalização do prédio da instituição e estrutura para o curso de Educação Física.

Os vereadores de Barreirinha (331 km), Renilson Marinho (PP) e Vanderlan Cabral (MDB), também estiveram no local porque lutam pela instalação de um núcleo da instituição no município.

Acompanhada dos vereadores, Therezinha Ruiz foi recebida pelo reitor Cleinaldo Costa, por professores e técnicos, que discutiram a situação da unidade de Barcelos. De acordo com o reitor, já foi feito o relatório técnico da situação do prédio, mas a reforma depende de uma decisão da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra).

A deputada Therezinha se comprometeu em acompanhar o andamento do processo de recuperação do prédio da UEA, cuja execução da obra envolve uma construtora e tratativas junto a Seinfra.

Em relação à estrutura para o curso de Educação Física, o vereador Jozias Benfica obteve a garantia do professor Jeferson Jurema, de que vai destacar um professor titular para Barcelos, bem como enviará os kits de material para os alunos do curso. O vereador também solicitou a implantação de um curso de artes para o município.

Barreirinha

Os vereadores Renilson Marinho, vice-presidente da Câmara Municipal de Barreirinha, e Vandelan Cabral, defenderam a instalação de um núcleo da UEA, para atender a demanda de estudantes que concluem o ensino médio e não tem condições de se deslocar a outros municípios como Parintins (369 km) e Itacoatiara (176 km), para ingressar na universidade.

A deputada Therezinha Ruiz sugeriu a instalação da UEA no espaço da casa do poeta Thiago de Mello, conhecido como Porantim do Bom Socorro, que foi vendido ao Governo do Estado e repassado à Prefeitura de Barreirinha. O imóvel assinado pelo renomado arquiteto Lúcio Costa, que projetou o Plano Piloto de Brasília, hoje se encontra em estado precário de abandono.

Na avaliação do vereador Renilson Marinho, a instalação do núcleo no imóvel que pertenceu a Thiago de Melo, tem um significativo valor cultural, pelo projeto arquitetônico e pela notoriedade do poeta.

A questão será estudada pela deputada Therezinha Ruiz, que levará a proposta ao Governo do Estado.

Outra opção, segundo Renilson Marinho, seria instalar a UEA em um prédio da cidade destinado a esse fim, mas que segundo ele, também se encontra deteriorado.

*Com informações da assessoria

