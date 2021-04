Movimentos de direita se organizam para receber Bolsonaro em Manaus

Silvio conta que a homenagem se deve "aos grandes serviço que ele tem prestado ao estado e ao Brasil" | Foto: Divulgação

Manaus- Com o anúncio da vinda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Manaus, para evento de inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasquez, os movimentos políticas de Direita do Amazonas, já começaram a mobilização, nesta quinta-feira (22), para recepcionar o presidente.

De acordo com o representante do movimento Direita Amazonas, Silvio Rodrigues, um boneco semelhante ao presidente, com 10 metros de altura, vai ser erguido no Centro de Convenções. Além disso, faixas e cartazes adiantando a campanha para a reeleição em 2022 vão ser utilizados para prestar apoio ao presidente.

Um boneco semelhante ao presidente, com 10 metros de altura, vai ser erguido no Centro de Convenções | Foto: Divulgação





Silvio conta que a homenagem se deve "aos grandes serviço que ele tem prestado ao estado e ao Brasil", tanto na pasta econômica quanto no combate à Covid-19.

Além do Direita Amazonas, também vão marcar presença outros movimentos como Direitando Amazonas, Endireita Amazonas, Conservador Amazonas, Pró-Armas, Caçador e o Atirador e Colecionador (CAC);

