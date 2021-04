‘Imaginem a pandemia com Haddad presidente’, ataca Bolsonaro em Manaus

Bolsonaro ainda lamentou e criticou as autoridades que usam o vírus para fins políticos | Foto: Divulgação

MANAUS – Com mais de 384 mil vidas perdidas durante a pandemia de Covid-19 em todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a atuação do Governo Federal e do Ministério da Saúde no combate à doença e afirmou que a situação estaria pior caso seu adversário político Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), estivesse no comando da presidência da república. O pronunciamento ocorreu nesta sexta-feira (23), durante um evento em Manaus.

“Fizemos a diferença, e o Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da república! Estaríamos num lockdown nacional", atacou o presidente.

Bolsonaro ainda lamentou e criticou as autoridades que usam o vírus para fins políticos. Ele ainda destacou a parceria de trabalho com o ex-ministro Eduardo Pazuello, no combate à pandemia de Covid-19.





Nosso inimigo é um só: o vírus. Com Deus, nós venceremos todos os obstáculos”, disse Bolsonaro.





Durante um dos picos da pandemia, quando o Amazonas enfrentou a falta de oxigênio, o ex-ministro visitou Manaus poucos dias antes da tragédia, prescrevendo tratamento precoce à doença e dando destaque ao aplicativo TrateCOV, que também indicava tratamento precoce.



No evento, o presidente recebeu o título de Cidadão Amazonense em uma rápida cerimônia, durante a inauguração do pavilhão de feiras e exposições do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

