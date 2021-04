Prefeitura de MG confirma que deputado 'furou fila' em vacinação

Na data, estavam sendo imunizados idosos com 65 anos ou mais | Foto: Divulgação

A Prefeitura de Betim (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, constatou que a vacinação do deputado estadual professor Irineu (PSL), de 63 anos, no último dia 14, foi irregular.

Na data, estavam sendo imunizados idosos com 65 anos ou mais. A vacinação, com a CoronaVac, ocorreu na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro de Vila Cristina.

Segundo comunicado oficial da prefeitura, a irregularidade foi constatada após uma auditoria assistencial para apurar a circunstância da vacinação.

"Com isso, a Ouvidoria e a Corregedoria Municipal registraram oitivas dos servidores envolvidos e realizaram diligências na Unidade Básica de Saúde Vila Cristina, onde o fato ocorreu. Ao analisar os dados cadastrados no sistema dos imunizantes aplicados, a auditoria constatou que, de fato, a vacinação irregular foi realizada no dia 14 de abril, às 14h".

A gerente responsável pela UBS foi substituída, conforme publicado no Órgão Oficial do último sábado (16). Agora, o relatório completo da auditoria será encaminhado à presidência da ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) e ao Ministério Público, "para que sejam tomadas as medidas cabíveis", diz a nota.

*Com informações do UOL

Leia Mais:

Bolsonaro recebe título de Cidadão Amazonense das mãos de Wilson Lima

‘Imaginem a pandemia com Haddad presidente’, ataca Bolsonaro em Manaus