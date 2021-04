Vídeo: Bolsonaro chama repórter de 'idiota', em passagem pela Bahia

A expressão é usualmente utilizada no meio criminoso para se referir a pessoas assassinadas | Foto: Alan Santos/PR

Bahia - A postura do presidente Jair Bolsonaro no trato com a imprensa continua a render desconforto. De passagem pela cidade baiana de Feira de Santana, nesta segunda-feira (26), Bolsonaro chamou uma repórter de "idiota" ao ser questionado sobre a foto que tirou segurando um cartaz com a réplica aumentada de um CPF com a tarja de "cancelado".

A jornalista, durante passagem do presidente, questionou "O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto postada dizendo CPF cancelado em um momento de tantas pessoas morrendo". Ele então a interrompeu e disse:

" Você não tem o que perguntar não? Deixa de ser idiota. " Bolsonaro à jornalista,

O presidente foi a Feira de Santana para entregar um trecho de 22 km de duplicação de uma rodovia federal, a BR 101, que liga a Bahia a Sergipe.

A assessoria do Planalto distribuiu áudio da entrevista para os repórteres que não participaram da conversa. Suprimiu a ofensa, que foi postada no Instagram da TV Aratu.

Entenda o caso

De passagem por Manaus , o presidente tirou uma foto segurando um cartaz com a réplica aumentada de um CPF com a tarja de "cancelado". O cancelamento de CPFs ocorre quando as pessoas morrem e a expressão "CPF cancelado" é usualmente utilizada no meio criminoso para se referir a pessoas assassinadas.

Aqui na capital a expressão ganhou ar de deboche, diminuindo e satirizando vítimas. Algo que no contexto da pandemia, teve uma repercussão negativa nas redes sociais.

Liberdade de imprensa

O exercício do jornalismo está cerceado parcialmente em mais de 130 países de acordo com oranking mundial sobre a liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), entre eles o Brasil.

"Insultos, estigmatização e orquestração de humilhações públicas de jornalistas se tornaram a marca registrada do presidente Bolsonaro, de sua família e de pessoas próximas a ele", condenou a RSF.







