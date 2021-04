Deputado defende educação de povos indígenas no Amazonas

Tony Medeiros lembrou que foi ele que introduziu no Festival Folclórico de Parintins a temática indígena | Foto: Divulgação

Em visita ao município de São Gabriel da Cachoeira (distante 862 km de Manaus em linha reta), como membro da comitiva do Governo do Estado, nesse sábado (24), o deputado Tony Medeiros (PSD), disse que a educação é a única forma de corrigir as distorções e injustiças cometidas até hoje contra os povos indígenas.

“Só por meio da Educação poderemos pagar essa grande dívida que nós temos com os povos que já estavam aqui antes de nós chegarmos", disse.

Ao ressaltar o amor que sente pelas causas dos povos da floresta, Tony Medeiros lembrou que foi ele que introduziu no Festival Folclórico de Parintins a temática indígena.

“Temos no Festival que é conhecido em todo o Mundo, duas visões. Uma mais folclórica e a outra indígena".

Digo mais, podem buscar em qualquer literatura e os livros comprovam que quem introduziu a temática indígena no boi de Parintins, fui eu. Fiz isso, pela paixão, pelo amor e pelo respeito que sempre tive pelas causas indígenas”, declarou o deputado.

O parlamentar depois de fazer um pequeno levantamento histórico sobre a fundação de São Gabriel da Cachoeira que ainda hoje detém o título de município brasileiro com a maior população indígena, salientou que nunca considerou os índios como vencidos.

“A História contada é dos vencedores, mas os índios nunca foram e nunca serão vencidos, pois lutam até hoje por espaço, educação, saúde e pela terra que sempre foi deles desde os tempos das conquistas”, concluiu Tony.

