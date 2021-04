Crime: Assembleia do Amazonas não informa gastos desde fevereiro

Casa tem histórico de falta de transparência | Foto: Acervo/Aleam

Manaus - A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) está com seu portal da transparência desatualizado desde fevereiro deste ano. Despesas gerais, balancetes analíticos, receitas e até viagens e diárias de vereadores não são informadas a mais de dois meses.



Em visita ao site oficial da Assembleia no dia 20 de abril, o EM TEMPO observou que os últimos gastos informados pela casa eram do segundo mês de 2021. Por meio da assessoria, a Aleam respondeu que os valores estavam em atualização e dentro dos próximos dias seriam adicionados ao portal da transparência.

Captura de tela realizada no dia 20 de abril deste ano | Foto: Em Tempo

"Os gastos do mês de março já foram conciliados e conferidos e dentro dos próximos dias [estarão no site]. Os gastos de abril só estarão disponíveis depois do fechamento do mês [em um compilado mensal das despesas]. Os gastos da ALE-AM também estão disponíveis no site da transparência do Governo do Estado, que envolve todos os poderes", diz a nota.

Após o questionamento da reportagem, a Aleam atualizou os gastos na seção 'transparência' de seu site, no entanto, as despesas descritas só vão até março, ou seja, o site ainda está desatualizado . O mês de abril ainda não havia sido incluído até a tarde desta quarta (28).

Casa tem histórico de falta de transparência | Foto: Acervo/Aleam

A Assembleia do Amazonas não dá bom exemplo quando o assunto é informar gastos. No ano passado, o Ministério Público de Contas (MPC) colocou a Aleam em último lugar no ranking de transparência dos poderes estaduais.

Crime

Apesar da casa alegar que publica seus gastos mensalmente, a prática pode ser considerada crime, por ferir uma série de legislações que regulamentam a transparência dos órgãos públicos. Quem explica é a procuradora Evelyn Freire de Carvalho, do Ministério Público de Contas do Amazonas.

"Pela lei, a transparência exige que a alimentação dos dados seja constante, em tempo real. A penalidade normalmente aplicada nos casos de atraso é a multa. A manutenção da conduta irregular pode ensejar, todavia, a desaprovação das contas anuais", explicou a doutora, ao EM TEMPO .

Segundo a procuradora, a desobediência praticada pela Aleam fere as seguintes legislações:

1) Art. 48 e 48-A, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

2) Art. 7º, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);

3) Art. 37, caput, da Constituição Federal (princípio da publicidade);

4) Art. 7º, parágrafo 1º, do Decreto 10.540/2020.

" Art. 2º, inciso IX - Disponibilização de informações em tempo real - a disponibilização das informações até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no Siafic, sem prejuízo do desempenho e da preservação das rotinas de segurança operacional necessários ao seu pleno funcionamento; " Decreto Federal 10.540/2020,

Portal da transparência do Amazonas

Em nota, a Assembleia Legislativa também alegou que, embora não atualize os gastos constantemente no site oficial da casa, esses valores "estão disponíveis no Portal da Transparência do Estado". No entanto, além de o site citado também conter as despesas apenas até março, esse argumento não é válido, segundo o Ministério Público de Contas.

Um documento do MPC obtido pelo EM TEMPO mostra como o órgão fiscalizador julga as contas do poder público. Dentre os critérios, está a disponibilização das despesas em site oficial. Inclusive, essa informação é considerada 'prioritária' e 'essencial'.

Tabela com critérios de transparência | Foto: MPC

"[A Aleam alegar que seus gastos estão no site do governo do Amazonas] não isenta [a casa de sua responsabilidade], pois as normas regentes da matéria determinam a disponibilização das informações pormenorizadas de cada poder, em sítios oficiais dos órgãos e/ou poderes. [...] é direito do cidadão ter acesso ao detalhamento orçamentário de cada órgão e poder, que se dá em seus sítios oficiais", frisou a procuradora do Ministério Público de Contas.

Presidente da ALE-AM em silêncio

Para esta reportagem, o EM TEMPO entrou em contato com o deputado estadual Roberto Cidade (PV), atual presidente da Aleam, para questionar sobre o conteúdo aqui apresentado. Segundo a assessoria, o político não estava nas dependências da casa legislativa, por isso não poderia responder aos questionamentos.

Leia mais:

Deputado do AM defende mais prevenção durante pandemia

TCE prorroga prazos para entrega de prestações de contas de 2020