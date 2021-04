Robson Tiradentes vai concorrer à Prefeitura de Coari em nova eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quinta-feira (28), manter a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito de Coari, Adail Pinheiro Filho (PP) | Foto: Divulgação

Após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de manter a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito de Coari, Adail Pinheiro Filho (PP), o empresário Robson Tiradentes (PSC), que ficou na segunda colocação no pleito municipal de 2020, disse que vai se candidatar à Prefeitura do município.

Robson Tiradentes (PSC), obteve 8.754 votos e obteve 23,90% do total de votos, enquanto Adail Filho havia sido reeleito com 21.716 votos, o que equivaleu a 59,28%.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nesta quinta-feira (28), manter a cassação do registro de candidatura do prefeito eleito de Coari, Adail Pinheiro Filho (PP). Com isso, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) vai realizar novas eleições no município em 40 dias.

Segundo Robson Tiradentes, caso eleito como prefeito de Coari, vai lutar contra a corrupção e desfazer "contratos milionários" realizados pelo poder executivo do município.

"Sou candidato a prefeito nessa eleição suplementar. Nós fizemos todo um trabalho, mostrando a população que a administração da família Pinheiro é em cima de corrupção. Nossa maior bandeira é lutar contra a corrupção", disse.



A decisão de manter a cassação de Adail Filho é do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho que julgou os recursos de Adail e do vice-prefeito, Keitton Pinheiro, e concordou com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) que se manifestou sobre a ilegalidade no fato de integrantes do mesmo núcleo familiar exercerem mandados por mais de duas legislaturas consecutivas.

Leia mais:

TSE confirma cassação de Adail Filho e prepara novas eleições em Coari

Crime: Assembleia do Amazonas não informa gastos desde fevereiro