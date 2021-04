Emenda de deputado garante equipamentos tecnológicos para UEA, em Tefé

O deputado comemorou a execução da emenda e ressaltou a importância dos equipamentos adquiridos para a melhoria da qualidade do ensino na unidade | Foto: Divulgação

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), esteve reunido com o reitor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Dr. Cleinaldo Costa, na manhã desta quinta-feira (29), para acompanhar a execução da emenda na ordem de R$ 200 mil destinada pelo parlamentar à Universidade.

Com o recurso, foram comprados 43 novos computadores e equipamentos tecnológicos para o Centro de Estudos Superiores (Cest) de Tefé (distante 523 km de Manaus em linha reta).

O deputado comemorou a execução da emenda e ressaltou a importância dos equipamentos adquiridos para a melhoria da qualidade do ensino na unidade.

“Com os computadores e equipamentos tecnológicos adquiridos por meio da nossa emenda, os universitários terão mais qualidade de ensino e no uso dos espaços de informática da unidade”, destacou.

O parlamentar também falou sobre a entrega das obras do Cest. “Durante a reunião também falei com o reitor sobre o andamento das obras do novo prédio da UEA em Tefé, da qual está em fase final de conclusão e logo será entregue aos estudantes e à comunidade acadêmica, conforme compromisso firmado pelo Dr. Cleinaldo”, finalizou.

