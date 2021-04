Deputado homenageia Alvorada do Garantido e se emociona na Aleam

A Alvorada do Garantido é um evento tradicional da cidade de Parintins | Foto: Divulgação

O deputado estadual Tony Medeiros (PSD) homenageou e emocionou-se, nesta quinta-feira (29), ao falar da Alvorada do Garantido durante Sessão Plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Meu coração não pode deixar de pulsar forte. Não poderia deixar de externar o meu amor pela cultura popular e neste momento não poderia deixar de fazer esse registro e essa homenagem a esta grande festa que é patrimônio cultural do Amazonas que é a Alvorada do Garantido”, disse parlamentar ao exibir vídeos do evento realizado nas ruas de Parintins em 2018 e 2015.

A Alvorada do Garantido é um evento tradicional da cidade de Parintins (distante 369 km de Manaus em linha reta) que leva centenas de brincantes às ruas daquele município.

O evento era realizado nos dias 30 e 1º de Maio, Dia do Trabalhador, em homenagem a São José Operário, com saída do Curral do Garantido até a Catedral do Carmo em Parintins. Em 2017, foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas através de lei aprovada na Assembleia Legislativa.

Este é o segundo ano em que Parintins fica sem a tradicional festa de rua devido às medidas restritivas decorrentes da pandemia.

