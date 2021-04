Fransuá quer inclusão de capacitação socioemocional em escolas

A proposta tem por finalidade preparar os estudantes a se tornarem pessoas mais criativas | Foto: Divulgação

O vereador Fransuá (PV) apresentou, nesta quinta-feira (28), Projeto de Lei (PL) para incluir no plano pedagógico das escolas municipais, ações de conscientização e capacitação socioemocional dos estudantes.

De acordo com o parlamentar, a proposta tem por finalidade preparar os estudantes a se tornarem pessoas mais criativas, emocionalmente inteligentes e protagonistas de sua própria história.

“O desenvolvimento pleno, garantido pela Constituição Federal, para o efetivo exercício da cidadania não é apenas cognitivo, mas também socioemocional. Assim, é importante que as crianças manauaras sejam estimuladas a potencializar habilidades emocionais”, argumenta Fransuá.

Conforme a proposta, deverá conter no plano pedagógico das escolas da rede municipal de ensino, ações para a promoção do reconhecimento de emoções, capacidade de lidar com elas, com as pressões sociais, exercício da empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação e respeito ao próximo.

O PL determina ainda, que o Executivo Municipal estabeleça que ações serão desenvolvidas para capacitar socioemocionalmente os alunos, que poderão ser palestras, debates, vivências, distribuição de cartilhas de orientação aos pais, alunos e professores, dentre outras iniciativas.

