Comissão de Segurança Pública discute sobre Guarda Municipal

A Comissão de Segurança Pública Municipal (COMSEGPM), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), se reuniu pela primeira vez nesta sexta-feira (30) e definiu as primeiras ações que serão realizadas pela comissão.

A reunião foi conduzida pelo vereador Capitão Carpê Andrade (Republicanos), presidente da Comissão e contou com a participação dos vereadores João Carlos (Republicanos) e Lissandro Breval (Avante).

Um dos pontos abordados para esse primeiro momento é a restruturação da Guarda-Municipal para alinhar estatuto, reajuste salarial, armamento e concurso público. Para o Presidente da Comissão a segurança pública reflete em todas as esferas no âmbito municipal e estadual





.“Se faz necessário essa parceria para trabalhar em prol da sociedade. Vamos mudar a “cara” da nossa guarda-municipal valorizando essa categoria com a restruturação e um novo concurso”, afirmou o vereador.





Também foi destaque durante a reunião assuntos voltados para as comunidades como prevenção e elaboração de projetos voltados a sociedade, solicitando reforma de quadras esportivas que estão abonadonas e tornando-se pontos para usuários de drogas. O objetivo da Comissão é trabalhar em conjunto com outros órgãos elaborando palestras, campanhas educativas e prevenção à violência e estreitando laços com sociedade.

Foi definido ainda durante a reunião, a realização de Audiências Públicas, para apresentar as propostas e ações oficialmente as comunidades, onde serão convidados órgãos públicos e lideranças comunitárias.

“Faremos a diferença, uma história através desta comissão”, finalizou o vereador.

