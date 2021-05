Mário Abrahim busca investimentos para Itacoatiara durante cheia no AM

Segundo o prefeito, mais de quatro quilômetros de passarelas foram montados na cidade, para prevenir os moradores das alagações | Foto: Brayan Riker

O prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), afirmou que tem buscado melhorias na mobilidade urbana das pessoas que vivem nas comunidades rurais do município, e que têm sido mais afetadas pelo período de cheia no Amazonas.

Segundo o prefeito, mais de quatro quilômetros de passarelas foram montados na cidade, para prevenir os moradores das alagações.

Além disso, Mário Abrahim afirmou que procurou a Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS) para as ações emergenciais na cidade.

As declarações do prefeito ocorreram durante visita realizada por ele e pela primeira-dama Cristiany Costa Carvalho, que também é Secretaria de Assistência social de Itacoatiara, nesta terça-feira (4), à sede do Jornal EM TEMPO.

Na ocasião, o prefeito se reuniu com o diretor executivo da Rede EM TEMPO de Comunicação, Luíz Otávio Neves. Ele afirmou ainda que tem preparado um ginásio para o acolhimento das famílias desabrigadas.

“Nos interiores vemos as pessoas com muita necessidade. Estamos buscando todas as alternativas para adquirirmos colchões, kits de higiene, roupas, para a população, porque sabemos que as águas podem subir ainda mais nesses próximos meses”, disse o prefeito.





O prefeito se reuniu com o diretor executivo da Rede EM TEMPO de Comunicação, Luíz Otávio Neves | Foto: Brayan Riker

Mário Abrahim também disse que, durante os quatro primeiros meses no comando do município, apesar das dificuldades enfrentadas por conta da Covid-19, a cidade passa por avanços, principalmente com relação à malha viária e a reabertura do aeroporto da cidade.

Em fevereiro deste ano foi anunciado que os aeroportos de Maués, Itacoatiara e Fonte Boa, localizados no Amazonas, vão passar por estudos, projetos e obras sob a coordenação da Infraero.

A empresa foi contratada pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura para fazer os estudos, projetos, obtenção de licenças, contratação e fiscalização de obras de melhorias para esses aeroportos para que, até 2022, eles possam ser reabertos.

Ao ser questionado se vai concorrer às eleições de 2022 e tentar vaga a uma cadeira no legislativo estadual, federal ou executivo, o prefeito de Itacoatiara negou a possibilidade e disse que pretende dar continuidade aos trabalhos na cidade ao longo de quatro anos.

Mário Abrahim é prefeito de primeiro mandato. Venceu as eleições de 2020 com 38,36% dos votos, contra os 23,7% do deputado estadual Cabo Maciel (PL), assumindo o lugar de Antônio Peixoto (PT).

“O desafio é muito grande e quando nós nos propusemos foi para assumirmos esses quatro anos. E vamos seguir nesse mandato com muita dedicação”, afirmou, salientando também que tem buscado verba para saúde junto à bancada de parlamentares do Amazonas, em Brasília.

