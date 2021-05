"Área Suframada" de Itacoatiara é debatida em audiência pública

O debate definiu os próximos passos, no sentido de preparar a localidade para atrair novos investimentos e ampliar a oferta de emprego | Foto: (Divulgação)

Amazonas - A implementação da “Área Suframada” no município de Itacoatiara (a 264 km de Manaus) voltou a ser debatida de forma virtual, na tarde desta quarta-feira (05), em audiência pública, dando continuidade às discussões sobre o assunto.



De autoria do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), a reunião teve como objetivo encaminhar soluções para as questões fundiárias e ambientais que envolvem a questão. O debate definiu os próximos passos, no sentido de preparar a localidade para atrair novos investimentos e ampliar a oferta de emprego.

“Superada essa questões fundiárias e ambientais, vamos ter condição de avançar nesse projeto, a exemplo do que foi feito no município do Rio Preto da Eva. Eu tenho convicção de que juntos, iremos implantá-lo para gerar emprego e renda ao povo de Itacoatiara.”, ressaltou o deputado.

O Prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), agradeceu a mobilização em torno do projeto que, segundo ele, trará oportunidade e desenvolvimento para a região. “Fico muito feliz com a iniciativa e encaminhamentos já tomados e espero que a gente possa alcançar de fato a concretização desse sonho de uma forma geral. Que a gente possa, finalmente, ter esse projeto implantado em definitivo”, afirmou.

A reunião também contou com a participação do vereador de Itacoatiara, Dib Barbosa; da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação; da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (FAEA); da Secretaria de Produção Rural (SEPROR), da Secretaria de Estado das Cidades Territórios (SECT); da Superintendência do Patrimônio da União (SPU); Conselho Regional de Administração (CRA); Banco do Brasil e Prefeitura de Itacoatiara.

