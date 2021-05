Vereadores e Suframa alinham ações para o setor do turismo em Manaus

Segundo o parlamentar, o turismo é um dos setores mais importantes para a economia | Foto: Divulgação

A Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Comticdetre) da Câmara Municipal de Manaus esteve reunida de forma virtual com o superintendente adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional, da Zona Franca de Manaus (Suframa), Coronel Manoel Fernandes Amaral Filho, nesta quinta-feira (06), para apresentar metas e alinhar projetos para o setor turístico na capital amazonense.

O presidente da comissão, vereador William Alemão (Cidadania), destacou dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontando que o Amazonas está entre os 10 primeiros estados mais afetados pelo desemprego, ocupando o 8° lugar.

Segundo o parlamentar, o turismo é um dos setores mais importantes para a economia e, consequentemente, para a geração de emprego e renda. Ele ainda destacou que, o setor de turismo é um dos mais afetados devido à pandemia do novo coronavírus.





“Precisamos estar prontos para geração de emprego e renda, para trazer dignidade a todas essas famílias que estão passando por uma situação muito complicada nesse período de pandemia” enfatizou.

Segundo William Alemão a Câmara de Manaus vai fazer parte ativa das ações e tomadas de decisões, incluído a criação de Projetos de Lei e Indicações para promover e estimular a articulação entre a Casa e a Suframa. Na ocasião o vereador colocou a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda à disposição da Suframa.

O Superintendente Adjunto, Coronel Manoel Filho, ressaltou que o Polo Industrial de Manaus (PIM), é a célula mater. Uma cidade no meio da Amazônia, o único polo industrial do mundo no meio de uma área amplamente preservada, falada e pensada. “A gente precisa cuidar muito bem do nosso Polo Industrial de Manaus, principalmente para absorver mais e mais pessoas, gerar mais riquezas, seja direta ou indiretamente e contribuir com esse esforço nacional de desenvolvimento”, reforçou.

O Superintendente Adjunto, na ocasião destacou O programa “Zona Franca de Portas Abertas”. Um projeto que tem como objetivo criar opções de visitação às plantas fabris do Polo Industrial de Manaus (PIM), usando as grandes empresas da Zona Franca como fator de atração turística doméstica e internacional. E assim, fortalecer a economia regional através do turismo e, consequentemente, fomentar outros vetores econômicos, particularmente comércio e serviços.

Segundo ele, também existe um estudo da Suframa, para interagir com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Prefeitura de Manaus e com o Governo do Estado. “É importante que a Câmara Municipal de Manaus, por intermédio da Comissão Turismo, também participe desses estudos que estão sendo realizados na cidade. Assim, vamos juntar os esforços para que a gente catalise todo esse processo” ressaltou.

*Com informações da assessoria

