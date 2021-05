Deputada propõe título de cidadão do Amazonas ao ator Paulo Gustavo

Após a recente morte do ator, em 4 de maio de 2021, a opinião pública tomou conhecimento da doação de recursos financeiros para a aquisição de cilindros | Foto: Divulgação

A deputada estadual Nejmi Aziz (PSD) encaminhou esta semana à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) uma proposta de Projeto de Lei (PL) para conceder o título de “Cidadão Amazonense” ao ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro, Paulo Gustavo (in memorian) como agradecimento e retribuição aos serviços de solidariedade prestados à sociedade amazonense, durante a segunda onda da Covid-19 no Amazonas.

Após a recente morte do ator, em 4 de maio de 2021, a opinião pública tomou conhecimento da doação de recursos financeiros para a aquisição de cilindros abastecidos com oxigênio para o imediato atendimento médico dos amazonenses infectados pelo novo coronavírus.

A doação aconteceu durante o colapso na área de saúde, motivado pelo desabastecimento de oxigênio em hospitais públicos e privados, em janeiro deste ano.

Para a deputada Nejmi, chama a atenção a forma discreta com que Paulo Gustavo sempre realizou filantropia pelo país e doou ao Amazonas sem fazer qualquer alarde.

“Paulo Gustavo fez um ato nobre em favor da nossa população amazonense, mas também nos presenteou com a alegria e o sorriso que seu eterno personagem “Dona Hermínia” trouxe para dentro dos lares, inclusive ajudando as pessoas a enfrentar o preconceito e as dificuldades da vida com humor e posicionamento inovador para as artes. Foi além de um recorde de bilheteria e se mostrou um ser humano iluminado e cheio de virtudes que agora sugiro o reconhecimento”, destacou Nejmi.

