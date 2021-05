'Precisamos criar uma cidade empreendedora', diz vereador Diego Afonso

O parlamentar também é presidente municipal do Partido Social Liberal (PSL) e líder da sigla na Câmara | Foto: Brayan Riker

Reeleito vereador em Manaus com 6.275 votos, Diego Afonso é bacharel em Direito e pós-graduado em Liderança e Gestão Organizacional. Além disso, o vereador é empresário no ramo de distribuição de petróleo.



O parlamentar também é presidente municipal do Partido Social Liberal (PSL) e líder da sigla na Câmara.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de se candidatar nas próximas eleições, durante entrevista ao Em Tempo, o vereador disse que as decisões para o pleito de 2022 estão sendo realizadas dentro do PSL, mas não descartou a possibilidade.

Além disso, o parlamentar descreveu suas principais pautas para o desenvolvimento da cidade de Manaus: esporte, empreendedorismo e geração de emprego e renda à população.

EM TEMPO - Em seu segundo mandato, como o vereador avalia a mudança de quase metade do parlamento municipal após o pleito de 2020?

Diego Afonso: Essa renovação foi brasileira, visível desde o último processo eleitoral presidencial e nas eleições municipais. O cenário político previa a alternância de poder. Cada seguimento que representamos na Casa representa uma voz de zonas, bairros que dão essa procuração para todos nós.

A mudança foi alta, mas aqueles que permaneceram foram os que fizeram um trabalho de representatividade dessa fatia da população.

ET- Recentemente, foi aprovado um PL de sua autoria que cria a Frente Parlamentar de Recuperação Econômica Pós-pandemia. Qual a importância dessa proposta aos microempreendedores autônomos de Manaus?

DA: Esta é uma das propostas de maior relevância de meu mandato. Esta será a voz de todos os entes diretamente afetados pela pandemia de Covid-19. Muitos seguimentos da cadeia econômica de nosso país e nossa cidade sumiram. Por isso, precisamos, agora, apontar soluções e legislar em favor dos que saíram do mercado de trabalho e perderam o poder de implementar seu negócio.

É preciso continuar a orientação por parte do executivo, e entender que dificuldades a indústria e o comércio encontram. Assim, poderemos reaquecer e devolver este seguimento. Precisamos criar, de fato, uma cidade com características empreendedoras.

O intuito, além disso, é trabalhar uma agenda positiva com todos os envolvidos. O próximo passo é a instalação com todos os membros da Frente, e a partir disso apresentar o cronograma e agenda das discussões e debates.

ET - Quais projetos o senhor tem em mente aos microempreendedores de Manaus?

DA: Defendo a bandeira de quem empreende e quer se qualificar, e sou autor da Frente Parlamentar de Micro e Pequenos Empreendedores na Câmara. Me orgulho que, através dessa frente, mais de 9 mil manauaras receberam orientação, se qualificaram e foram inseridos no mercado de trabalho.

Mas hoje, vejo que é preciso muito mais. Nossa Frente via dificuldades, por exemplo, em linhas de crédito e burocratização. Por isso, em meus 100 dias de mandato, apresentei um projeto que busca anistiar todo imposto de serviço das operações de crédito de agências de fomento municipais. Aprovado por unanimidade, o projeto aguarda sanção do prefeito.

Calcula-se que entre 8 e 10 milhões serão revertidos em microcréditos, e isso garantirá operações de extrema relevância. Nesta pandemia, os pequenos e microempreendedores e cooperativas perderam seu capital e poderão voltar ao seu negócio. A economia mudou, e essa matéria é de suma importância para Manaus.

ET - De acordo com matérias publicadas na imprensa, o vereador vem criticando medidas do Ministério da Economia sobre a Zona Franca de Manaus. Sendo filiado ao PSL, mesmo partido que ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro, qual sua opinião sobre o assunto?

DA: Hoje, o presidente não faz mais parte das fileiras do Partido Social Liberal. Sou presidente municipal do partido, e enquanto possuo muitas reponsabilidades, também faço duras críticas.

Uma delas, recentemente, foi ao ministro Paulo Guedes, que em sua última reunião do CAS retirou o projeto de pauta da LG – a terceira maior indústria do PIM, que gera mais de 1.500 empregos. A empresa estava tentando aprovar uma planta, quando sorrateiramente seu representante retirou isso de pauta.

Em um momento econômico tão difícil que o país e a cidade de Manaus passam, esse é mais um ataque, dentre outros que a Zona Franca vem sofrendo por esse Ministério e governo.

O que for louvável, e o presidente fizer de correto, eu elogio. Mas não posso render elogios, muito menos ficar calado em pautas nacionais. Na Câmara, aprovei uma moção de repúdio apoiada por todos os vereadores, e sinalizei a responsabilidade da Bancada Federal.

ET: No ano passado, o vereador apresentou um Projeto de Lei que proíbe a inauguração e entrega de obras inacabadas no âmbito de Manaus. Como se dá essa tratativa, juntamente com o vice-prefeito Marcos Rotta?



DA: Fiz questão de acompanhar o lançamento de uma obra que gerou grande rebuliço em Manaus. Existem gestores que entregam obras inacabadas, que inauguram creches e escolas sem nenhuma condição. Isso se torna um elefante branco. O Complexo Viário do Manôa é uma obra vultuosa de R$47 milhões, que por um simples erro de projeto e vaidade de líderes, penalizou a população.

Propostas como meu Projeto de Lei eliminariam essa situação, e qualquer gestor que entregar suas obras fora do projeto enfrentará penalizações. Cabe ao Tribunal de Contas a devida sanção aos maus gestores.

ET - O senhor é presidente da Comissão de Esportes na Câmara. Como o senhor pretende trazer melhorias para esta área?

DA: Fui desportista por grande parte da minha vida, e sou vice-presidente da Comissão de Esportes na Câmara. E o esporte, durante a pandemia, sofreu vários ataques. O último aconteceu quando o ex-prefeito excluiu a Secretaria de Esportes. Na Câmara, comprovei que essa economia é equivocada e que isso poderia ser feito em outras pastas.

Quando me coloquei à disposição do Esporte na Câmara, frisei que precisamos aprovar uma reforma administrativa para que o sub-secretário tenha orçamento para desenvolver o esporte como transformação social. O que pretendo, em breve, é brigar pelo retorno dessa pasta.

Além disso, muitas vezes os esportistas não conseguem apoio público ou privado na região, e acabam disputando por outros estados e até países. O Amazonas é um celeiro de campeões, e nossa aptidão é para luta olímpica, MMA, Jiu Jitsu, Kung Fu e outras lutas. São esportes comunitários, e todo bairro possui um campeão brasileiro.

Não há outro caminho, pois o esporte é um instrumento de transformação social. Este ano, metade de minhas emendas foram para a SENGEL, que está inutilizada e sem equipe técnica. Também precisamos reestruturar e revitalizar espaços destinados a essa prática.

ET - Quais são seus projetos para a melhoria da segurança nos bairros?

DA: Importante destacar que a Segurança Pública é de competência do estado, mas acredito que essa pasta envolve vários pilares. Falei anteriormente do esporte, e creio que se o jovem está tendo direitos à prática esportiva, não há espaço para se voltar ao tráfico de drogas, alcoolismo ou prostituição, por exemplo.

Outro ponto é a iluminação pública, que fiscalizo todos os dias. É algo pago pela população, e quando não há qualidade nessa oferta, isso gera ambientes propícios à marginalidade, desde roubos e furtos.

Além disso, defendo a qualificação de emprego e renda. Aquecendo a economia, isso impacta em maiores oportunidades à população. Quando o manauara leva sustento para dentro de casa, isso ameniza a falta de empregos e marginalização.

ET - Manaus tem sentido os impactos da última cheia, que pode ser a maior em 100 anos. O vereador faz parte da Comissão de Habitação e Regularização Fundiária. O que tem sido proposto para auxiliar aqueles que foram afetados por essa situação?

DA: Fizemos, recentemente, uma audiência pública com todas entidades responsáveis, como a Defensoria Pública. Estamos diante da maior cheia de Manaus, e isso é muito triste. O planejamento e trabalho que estamos montando é algo que já deveria ter sido implementado há décadas. É um trabalho perene, pois todos os anos existem cheias.

Nessa audiência pública, foi definido que devemos planejar estudos periodicamente, juntamente com a Defesa Civil e Secretaria de Ação Social para cobrar representantes do executivo no cumprimento do que foi levantado.

Assim, acredito que trabalhos futuros não sejam emergenciais, e sim preventivos. A parte mais crítica, nesse sentido, se dá no sul do Amazonas, onde muitas cidades ficaram debaixo d’água. Em tempos de cheia, o interior passa por momentos desesperadores. É preciso monitorar e fiscalizar periodicamente o executivo, para que ações sejam realizadas de maneira técnica, e não na base do achismo.

Hoje, o governador lança o auxílio emergencial para 100 mil famílias em todo o estado, e todos os municípios que decretaram emergência serão contemplados. Esse é o trabalho de nós, vereadores. Fiscalizar e cobrar.

ET - A educação no Brasil possui diversas fragilidades, e em Manaus não é diferente. Quais as maiores dificuldades do município, e que propostas o senhor pode trazer para essa área tão importante?

DA: A educação é o pilar de tudo, e nossa contribuição maior deve ser a qualificação profissional. Temos uma bancada que defende a bandeira da educação, e contamos com quatro vereadores professores.

Aprovamos, recentemente, o Auxilio Conectividade que deu condições aos alunos durante as aulas remotas. Estamos acompanhando, também, o trabalho da Secretaria Municipal de Educação na estruturação de ensino à longa distância.

Nosso papel, além disso, é fiscalizar para que não haja evasão de recursos na Secretaria de Educação. No entanto, falta um maior acompanhamento por parte da família, e vemos muitos núcleos desestruturados. O parlamento e o executivo fazem sua parte, ofertando ferramentas e tecnologias. Mas existe outro complemento, que é a sociedade fazendo sua parte na educação dos jovens.

ET: O que a população pode esperar de sua atuação política nos próximos anos? O vereador pretende uma cadeira na Aleam ou no Congresso Nacional?

DA: Fui eleito para representar, como vereador, a população de Manaus. Respeito muito a procuração a mim concedida, que é cumprir meus quatro anos de mandato. No entanto, existe um projeto político dentro do PSL, e deixo essa decisão nas mãos da sigla.

Fui Secretário de Estado, superintendente de habitação, vereador e hoje sou vice-presidente da Câmara, e tenho experiência. Esses espaços me trouxeram confiança e segurança para enfrentar desafios, e nunca fui de fugir. A missão que me for dada, será cumprida. Mas escolhas como esta são feitas conversando com o povo e com aqueles que confiam em nosso trabalho.

ET - O senhor demonstrou muito apoio à PL-5829 que tramita na Câmara Federal. Qual a importância da proposta?

DA: De autoria do deputado Silas Câmara, o projeto dará segurança jurídica a toda geração distribuída. Isso diz respeito a todo fornecimento e produção de energia, seja ela elétrica, hídrica ou heólica. E não se discute o potencial de energia solar.

Mais de 900 unidades geradoras foram aprovadas da Amazonas Energia ano passado. Mas, mesmo assim, ninguém está feliz com a conta de energia e prestação de serviço. Este monopólio existe há anos, e é um lobby das grandes empresas. Todos os dias, há centenas de denúncias desse péssimo fornecimento de energia.

Mas com a geração distribuída, não há sobrecarrega às redes e produção. É preciso lembrar que nosso potencial e solução energética é solar. Caso a Câmara decida barrar uma matéria que regulamenta e dá segurança jurídica ao segmento de energia solar, entenderei que os parlamentares não querem pautar um futuro digno para os consumidores.

Calcula-se que mais de 86.000 empregos foram gerados pelo mercado de energia solar. Caso aprovado o PL, calcula-se mais de R$130 bilhões de investimento para os próximos 20 ou 30 anos.

Defendo a energia limpa, sustentável e barata que irá ajudar distribuidoras, evitando sobrecarga que pesa apenas no bolso do consumidor. O “Marco Legal Já!” é uma potência na região norte, e isso aquecerá uma economia de serviços, levando uma energia limpa e sustentável para Manaus e para o país.

