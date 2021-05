Profissionais de enfermagem lutam por aumento de piso salarial

Em diálogo com parlamentares do Amazonas, o Comitê Amazonense de Luta pelo Piso Salarial conta com profissionais e acadêmicos das classes de enfermagem para coordenar ações de apoio à aprovação do PL 2562/20. | Foto: Divulgação

Brasília - Ao longo das últimas semanas, senadores vêm se manifestando, em plenário e pelas redes sociais, favoravelmente ao Projeto de Lei 2564/20, que garante o piso salarial de profissionais de enfermagem e parteiras da rede pública e privada. E assim como no restante do país, a classe no Amazonas vêm se mobilizando pela devida reivindicação de direitos.



Em diálogo com parlamentares do Amazonas, o Comitê Amazonense de Luta pelo Piso Salarial conta com profissionais e acadêmicos das classes de enfermagem para coordenar ações de apoio à aprovação do PL. Para o enfermeiro Elton Aleme, representante do Comitê e da Associação Brasileira de Enfermagem do Amazonas, a situação precária dos profissionais não é de hoje.

“Regulamentada em 1986, a profissão enfermeiros e técnicos não veio acompanhada de condicionantes como piso salarial, carga horária de trabalho ou até descanso entre jornadas. Desde então, estamos numa luta pela busca de nossa valorização. E atualmente, é recorrente no Amazonas que muitos profissionais técnicos e enfermeiros tenham seus salários atrasados por até três meses”, afirmou o enfermeiro.

Além dos salários congelados, Aleme ressaltou que com a crise econômica e pandemia de Covid-19 enfrentadas pelo Brasil, a classe de enfermagem vem enfrentando ainda mais dificuldades.

“A pandemia escancarou, além da importância do profissional de enfermagem, a precariedade de trabalho destes profissionais que dedicam-se a jornadas extremamente longas e recebem pouco – muitas vezes, inclusive, sem equipamentos sanitários e condições adequadas para seu desempenho profissional. E com a crise, aumento de combustível, cestas básicas, tarifas de energia e até medicamentos, a defasagem nosso trabalho foi ainda mais acentuada”, finalizou o representante.

Tramitação no Senado

Apresentado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), o projeto engloba enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros. Para as demais categorias, o piso será proporcional a esse valor: 70% (R$ 5.120) para os técnicos de enfermagem e 50% (R$3.657) para os auxiliares de enfermagem e parteiras.

Em suas redes sociais, Contarato comemorou, nesta quinta-feira (6), a adesão da maioria dos parlamentares do Senado ao PL. "Nós estamos trabalhando, e muito confiantes com a vitória da adesão de mais de 50 dos 81 senadores à pauta, inclusive do líder do governo no Congresso [Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)]", afirmou o autor da proposta.

O relatório é de Zenaide Maia (PROS-RN), na forma de substitutivo (texto alternativo). Entre as mudanças do projeto, está a previsão de que a jornada normal de trabalho dos profissionais não ultrapassará 30 horas semanais. O texto original, por outro lado, determinava que o valor do piso seria aumentado proporcionalmente às cargas horárias maiores.

Além disso, o substitutivo propõe que a compensação de horários e redução da jornada pode ocorrer por acordo ou convenção coletiva.

Já durante sessão deliberativa na última quarta-feira (5), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), confirmou a realização de uma reunião virtual com conselhos de enfermagem do país, prevista para próxima segunda-feira (10), às 16h. Estarão presentes, além dos representantes da classe, o autor da proposta, senador Fabiano Contarato, a relatora da matéria, senadora Zenaide Maia e os líderes Randolfe Rodruigues (Rede-AP) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Apoio entre representantes do Amazonas

Após grande repercussão e diálogo com a classe de profissionais no Amazonas, o PL 2564/2020, o PL ganhou apoio de toda a bancada amazonense. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o senador Eduardo Braga (MDB) antecipou voto favorável à proposta.

“Se tem uma categoria que está, desde o ano passado, extremamente envolvida para salvar vidas no Brasil e no mundo, é a dos profissionais de saúde. Não existe saúde sem estes profissionais. Portanto, nada mais justo que haja um piso salarial para essa categoria”, explicou Braga.

Ainda no vídeo, o senador ponderou que é necessário viabilizar os recursos para o pagamento em dia do piso salarial definido no projeto.

“A gente precisa ter responsabilidade. Ao aprovar esta lei, precisamos ter recursos para garantir que estados e municípios paguem em dia o salário destes profissionais. Só no setor público, existe um impacto de R$18,51 bilhões, e precisamos saber de onde virá este valor para garantir que o piso seja efetivamente pago”, finalizou o parlamentar.

Além de Braga, Omar Aziz (MDB) também confirmou seu total apoio ao PL, dando ênfase ao trabalho dos profissionais frente à pandemia da Covid-19.

“Esse projeto é um reconhecimento a esses profissionais que possuem uma atividade que não para um dia sequer no ano. Seja feriado, seja final de semana, em qualquer horário há um profissional de saúde em atuação. É um serviço essencial que nunca para”, ressaltou Aziz.

Questionado sobre a viabilidade da proposta ao orçamento público, o senador argumenta que avanços são possíveis, desde que haja preparo do Estado.

“O gestor público precisa preparar mecanismos para que a valorização do servidor público seja uma política de Estado. Não é uma tarefa fácil e nem simples, mas é possível, sim”, finalizou o parlamentar.

Consonante ao colega, o senador Plínio Valério (PSDB) declarou ser favorável à proposta após reunião com representantes do Comitê Amazonense de Luta pelo Piso Salarial. Na ocasião, os profissionais relataram as dificuldades ao parlamentar, que acatou o pedido de aprovação do PL.

Em reunião com o senador Plínio Valério (PSDB), os profissionais relataram as dificuldades ao parlamentar, que acatou o pedido de aprovação do PL.

“É uma proposta válida, e penso que deve entrar em pauta o quanto antes. A classe desses profissionais mostrou sua importância agora na pandemia. Mais que sua importância, demonstrou até heroísmo. Apesar das dificuldades, creio que haja condições para a implementação do PL”, afirmou.

Análise econômica

De acordo com o economista João Freire Cunha, a crise econômica enfrentada pelo Brasil pode dificultar a implementação do projeto.

"A economia brasileira vem combalida desde a crise econômica notada em 2014, marcada pelo desemprego elevado, maior informalidade de trabalho, queda brusca da renda e aumento da desigualdade social. É difícil afirmar a viabilidade do PL, visto que o próprio Ministério da Economia subestimou diversas despesas obrigatórias durante o processo orçamentário", refletiu o profissional.

Ainda de acordo com o economista, o aumento de poder aquisitivo da classe pode favorecer a economia. Cunha lembra, no entanto, que além de outros fatores envolvidos, a proposta só entrará em prática um ano após sua aprovação.

"Quanto maior a renda do trabalhador, maior a tendência a consumir. Porém, é preciso equacionar o impacto nas despesas obrigatórias dos entes da Federação, e a partir disso verificar a sua viabilidade. O aumento do piso, sem dúvidas, é fator de dignidade do trabalho do profissional. Até a aprovação da PL, esperamos que a economia se recomponha", completou.

