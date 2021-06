Deputado federal destina R$ 500 mil para Maternidade Ana Braga

O parlamentar visitou o hospital neste final de semana, à convite da Diretoria | Foto: Divulgação

O Deputado Federal Bosco Saraiva destinou R$ 500 mil, em emendas parlamentares, nesta semana, à Maternidade Ana Braga, localizada na avenida Cosme Ferreira, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

O parlamentar visitou o hospital neste final de semana, à convite da Diretoria, para observar de perto as atuais demandas e necessidades do local, que atende mães e bebês do Estado do Amazonas.

Durante a visita, o parlamentar percorreu as dependências do hospital, ouviu as pessoas que estavam sendo atendidas e depois reuniu-se com a Diretora da unidade, Dra. Rose Lobo, que apresentou as instalações e o trabalho realizado na maternidade.

“É com muita alegria, que recebemos a visita do Deputado Bosco Saraiva em nossa maternidade, que é a Gigante do Norte, e de grande importância para toda a nossa região. O atendimento concedido às mulheres é totalmente humanizado, onde nós as tratamos sempre com muito respeito e responsabilidade, mas que hoje precisa de ajuda e de apoio", disse a doutora.

"Agradeço, em nome de toda a equipe, a sua visita e sua contribuição que, com certeza, vai ajudar muito a melhorar ainda mais a qualidade de nosso atendimento”, afirma Rose Lobo.

Ao final da visita o deputado recebeu um certificado de “Amigo da Maternidade”, em razão ações direcionadas à unidade hospitalar.

“Fico feliz em ver o atendimento humanizado, pautado no respeito, que é direcionado às mães que buscam a maternidade. Para que este trabalho possa continuar sendo realizado, destinarei uma emenda parlamentar de R$ 500 mil para ajudar a melhorar esse belíssimo trabalho que é desenvolvido pelos profissionais da Ana Braga”, disse Bosco Saraiva

*Com informações da assessoria

