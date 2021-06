Vereador propõe PL que autoriza Guarda a fazer policiamento preventivo

Para o parlamentar é preciso ampliar as atribuições dos guardas, aumentando a capacidade de combater à criminalidade | Foto: Divulgação

O vereador Capitão Carpê Andrade (Republicanos) apresentou na manhã desta terça-feira (22), na Sessão Plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o Projeto de Lei que amplia as atribuições da Guarda-Municipal, dando a eles o poder de realizar patrulhamento preventivo no combate a ação de criminosos nas áreas urbanas e rurais do Município, de forma conjunta e integrada com os demais órgãos que compõem o sistema de segurança pública.

Para o parlamentar é preciso ampliar as atribuições dos guardas, aumentando a capacidade de combater à criminalidade.

“Seria um desperdício de recursos públicos, possuir uma guarda equipada, armada e treinada, mas impedida de realizar o policiamento ostensivo para prevenir e combater ações criminosas”, afirmou o vereador.

Na semana passada foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 03/2021, na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), que permite que as guardas municipais de todo o Estado utilizem armas durante o exercício da profissão.

“É uma vitória a aprovação, venho buscando de forma emergente uma solução no que se refere à segurança pública municipal. Precisamos reestruturar nossa guarda, buscar novos concursos, criar um estatuto próprio, e assim, tornar Manaus uma cidade mais segura”, finalizou o Capitão.



