Audiência Pública debate sobre transporte fluvial na Aleam

Na Audiência Pública realizada na tarde desta terça-feira (22) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), para tratar da regulamentação do serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e suas cargas oriundo do Projeto de Lei (PL) 44/2020, foram acolhidas sugestões e propostas apresentadas pelos participantes.

Participaram do evento representantes de instituições, prefeitos e vereadores de municípios do Amazonas, donos de embarcações, sindicatos, associações e o público em geral que pôde acompanhar a solenidade de forma virtual.

Para o deputado estadual Felipe Souza (Patriota), Presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Casa Legislativa, e um dos parlamentares a assinar o requerimento para a realização da discussão, a reunião foi importante e serviu para tratar dos principais pontos do PL.

“Tivemos a participação em massa da sociedade civil organizada e de pessoas que vieram, deixaram suas opiniões, sugestões, para implementarmos da melhor forma as mudanças propostas e darmos continuidade nas emendas necessárias para o aperfeiçoamento do Projeto”, concluiu o parlamentar.



Ao final da reunião, foi aberta a possibilidade de uma nova audiência pública.

