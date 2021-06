Juliette perde 45 mil seguidores após se posicionar contra Bolsonaro

Nesta semana, a advogada usou o Twitter para lamentar pelo Brasil ter chegado na marca de 500 mil mortos por coronavírus | Foto: Divulgação

Juliette, que conquistou milhares de seguidores no Instagram pela a sua marcante participação no “BBB 21”, acabou perdendo 45 mil admiradores na rede social após se posicionar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Nesta semana, a advogada usou o Twitter para lamentar pelo Brasil ter chegado na marca de 500 mil mortos por coronavírus e pedir o impeachment do chefe de Estado.

“500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é Fora Bolsonaro”, escreveu ela no microblog.



De acordo com a ferramenta Social Blade, na segunda-feira, antes de sua postagem, Juliette tinha cerca de 31.122.000 seguidores. Agora, ela tem cerca de 31.078.000, totabilizando 45 mil internautas a menos.

