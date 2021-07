Frente Parlamentar da Bicicleta é aprovada na CMM

Segundo Guedes, esta é uma oportunidade de se discutir políticas públicas de incentivo ao uso multi e intermodal do transporte. | Foto: Divulgação

Manaus - Lançada a partir do Projeto de Resolução do vereador Rodrigo Guedes (PSC), a Frente Parlamentar da Bicicleta e da Proteção e Defesa dos Direitos e Interesses dos Ciclistas foi discutida e aprovada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta terça-feira (6). Segundo Guedes, esta é uma oportunidade de se discutir políticas públicas de incentivo ao uso multi e intermodal do transporte.

" Nos rankings nacionais, nós estamos em último lugar no quesito infraestrutura cicloviária. A Frente é importante para que nós possamos reverter essa situação, impulsionar a bicicleta como meio de transporte e prática de atividades físicas nessa especificidade da cidade de Manaus " , afirmou o parlamentar.

O vereador relembrou que mais de 30 ciclistas já foram atropelados em Manaus nos últimos anos, indicativo da falta de um plano cicloviário efetivo. Entre as competências descritas no texto do Projeto, estão propor a adoção de medidas e canais que facilitem a publicização, os direitos e elaboração, de forma imediata, de um estudo de implementação e ampliação da malha cicloviária em Manaus, trazendo, principalmente, segurança e preservação à vida dos ciclistas.

"As demandas da sociedade manauara, referente ao respeito dos direitos e interesses dos ciclistas, hoje é uma realidade e necessidade imperiosa dos cidadãos que demandam a criação de uma Política Pública Municipal Cicloviária. Além disso, pretendemos acompanhar, sugerir e analisar propostas e programas para proteção e benefício dos ciclistas que vivenciam diariamente condições precárias das pouquíssimas ciclovias espalhadas pela cidade de Manaus", ressaltou.

