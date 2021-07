TCE-AM julga 350 processos nesta quinta-feira (8)

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) | Foto: Divulgação





Manaus (AM) -O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará, nesta quinta-feira (8), 350 processos.

Os julgamentos irão acontecer durante a 22ª Sessão Ordinária do Tribunal, às 10h, e 3ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, às 9h30.Dentre as apreciações do Pleno, constam em pauta 14 prestações de contas de gestores e ex-gestores do estado.

As sessões serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais do Tribunal no YouTube, Facebook e no Instagram, e contarão com transmissão em Libras.

A Primeira Câmara julgará 298 processos, entre prestações de contas, tomada de contas, pensões, embargos de declaração, aposentadorias, e transferências.

Julgamento do Tribunal Pleno

Dentre as prestações de contas a serem analisadas, o Pleno apreciará as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara, vereador João Bosco Rodrigues; do então prefeito de Barcelos em 2017, Edson de Paula Mendes; do ex-prefeito de Itacoatiara em 2015, Mamoud Amed Filho; da ex-secretária Municipal de Educação (Semed), Katia Helen Serafina Schweickardt, entre outros gestores.

Estarão sob análise, ainda, 14 recursos de revisões, reconsiderações e de ordinários, onde gestores tentam modificar as decisões emitidas pela Corte de Contas.

Além das contas e dos recursos, constam em pauta, ainda, 18 representações, três embargos de declaração, duas consultas, um termo de ajustamento de gestão (TAG), e uma tomada de contas.

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, conduzirá a sessão plenária.

Participaram os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique e Alber Furtado. O procurador-geral João Barroso representará o Ministério Público de Contas (MPC).

