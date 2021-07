José Ricardo cobra recuperação de municípios atingidos pela cheia

Ainda em junho deste ano, o deputado federal José Ricardo (PT-AM) solicitou ao Planalto a destinação de parte do crédito extraordinário de R$ 450 milhões do Governo Federal (MP 1030/2021) aos municípios atingidos pela enchente deste ano. | Foto: Divulgação

Brasília - Ainda esta semana, após a maior enchente da história do Amazonas, o Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), repassou recursos para 29 cidades alagadas no Estado. Totalizando cerca de R$31,5 milhões, o valor, no entanto, ajudou apenas a metade dos locais necessitados.



Ainda em junho deste ano, o deputado federal José Ricardo (PT-AM) solicitou ao Planalto a destinação de parte do crédito extraordinário de R$ 450 milhões do Governo Federal (MP 1030/2021) aos municípios atingidos pela enchente deste ano. Segundo o parlamentar, essa ajuda poderia ter chegado de forma preventiva, logo no início da cheia dos rios, evitando assim muitos prejuízos e sofrimentos por parte da população e dos produtores da capital e do interior do Amazonas.

Até maio deste ano, pelo menos 58 dos 62 municípios estavam sofrendo com as consequências da enchente, e mais de 414,3 mil pessoas afetadas, de acordo com a Defesa Civil. O parlamentar, por sua vez, afirmou que pretende cobrar apoio para recuperar a agricultura familiar e a economia local dos municípios com as perdas agrícolas. De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), os prejuízos somam R$ 180 milhões.

“Desde fevereiro deste ano, essa MP está valendo e o Governo tinha gastado muito pouco até o mês passado (junho), cerca de 12% desses R$ 450 milhões, para essa finalidade. A cheia dos rios acontece todos os anos e a Defesa Civil deveria agir preventivamente. No Amazonas, temos milhares de vítimas, que se tivessem sido ajudadas há mais tempo, muito sofrimento e prejuízos teriam sido evitados. A situação é grave, como ainda não tinha acontecido em 119 anos”, declarou o deputado, cobrando ainda que mais recursos cheguem às demais cidades atingidas pelas águas.

De acordo com documento do MDR, enviado ao gabinete do deputado Zé Ricardo, o Governo Federal reconheceu a situação de emergência em decorrência de inundações em vários municípios do Amazonas, porém, a ajuda financeira ainda não chegou em 100% dos locais necessitados. E que os recursos foram liberados para execução de ações que incluem resgate, busca e salvamento, alimentação, hidratação, abrigo, limpeza e higiene e restabelecimento emergencial de serviços.

*Com informações da assessoria

