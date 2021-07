Criador do voto eletrônico em Manaus é contra impressão de cédula

De jaleco branco, o ministro da Justiça; ao seu lado esquerdo, de óculos, Angilberto | Foto: Divulgação

Manaus - A discussão do voto impresso tem ganhado força a cada dia, em especial pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para que essa medida seja aprovada antes das eleições de 2022. O debate divide opiniões e em um desses lados - o contrário - está Angilberto Muniz, rondoniense naturalizado em Manaus e um dos engenheiros que participou da criação de um protótipo similar à urna eletrônica, nos anos 80.

"Acho a impressão do voto desnecessária, porque não acredito que seja possível fraudar as eleições. Para isso, teria de haver uma cadeira de corrupção em todo o processo, o que é quase impossível", diz o professor.

Muniz é formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Tecnologia da Amazônia (Utam), instituição que mudou de nome e hoje faz parte da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Em 1981, ele e os colegas Clayton Tozzi (orientador) e Jackson Saraiva atuaram na criação de um protótipo de votação eletrônica que os rendeu a visita do Ministro da Justiça da época, Ibrahim Abi-Ackel.

Angilberto é doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande | Foto: Reprodução

Além de defender a credibilidade do voto eletrônico, Muniz explica que a impressão de um comprovante de voto poderia custar muito caro para o Estado. Segundo projeção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seria necessário gastar R$ 3,5 bilhões para implantar a nova medida, se aprovada.

"Imagine ter que adaptar todas as nossas urnas eletrônicas, isso exigiria um trabalho de logística monstruoso e muito gasto. Além disso, nem sei se teríamos tempo para fazer isso tudo até as eleições do ano que vem", comenta o professor de engenharia.

Risco de fraude com impresso

A discussão do voto impresso ainda está pouco detalhada para quem é de fora do campo político. Há quem pense que o termo se refere a abandonar as urnas e adotar apenas a votação por papel. No entanto, a PEC 135/2019 pretende manter a votação eletrônica, mas criar um 'comprovante' que deve ser conferido e depositado de volta na urna. Ao final, os votos 'virtuais' e 'físicos' devem ser conferidos.

"Mesmo nesse caso, a gente cai no ponto que era um problema lá nos anos 80. Esses votos impressos serão conferidos por pessoas, e tendo essa atuação humana, é possível ter fraude ou simples erro na contagem. Isso já aconteceu no passado inúmeras vezes", explica Muniz.

Criação da votação eletrônica

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresenta a história da urna eletrônica com desenvolvimento em 1995 e testes posteriores em 1996. No entanto, vários protótipos dos votos eletrônicos já estavam em andamento em universidades de tecnologia pelo Brasil. Uma dessas pesquisas foi realizada na Universidade de Tecnologia da Amazônia (Utam), com a participação do, à época, estudante de Engenharia Eletrônica, Alberto Muniz.

Na imagem, Angilberto concede entrevista para falar de máquina de votar criada na Utam | Foto: Divulgação

"Estávamos no final da graduação quando surgiu uma demanda do diretório acadêmico para a criação de um mecanismo que tornasse a votação mais ágil em um processo de eleição. Trabalhamos nesse projeto, fizemos o protótipo e apresentamos nas eleições do diretório acadêmico", lembra o engenheiro.

A ideia foi um sucesso, o que rendeu novas pesquisas no protótipo de votação eletrônica. A máquina era como um microcomputador (central) ligado a dois cabos que tinham nas pontas um teclado onde se podia digitar o voto. Muniz diz que o protótipo da época era similar ao tipo de votação utilizado hoje nas urnas eletrônicas, mas resguarda os avanços de tecnologia que separam as duas máquinas.

Máquina de votar foi utilizada em eleição do diretório acadêmico da Utam | Foto: Divulgação

"Por causa desse projeto, recebemos a visita do ministro da Justiça da época, o que nos rendeu até mesmo bolsas de pós-graduação. Com isso, em 1984 fomos para São Paulo (SP) e nos especializamos em Arquitetura de Computadores na Faculdade de Engenharia Industria (FEI)", conta ele.

Conselheiro nas primeiras eleições

Após a especialização, Muniz e os colegas não deram seguimento no projeto da urna. Ele conta que um incêndio em 1985 causou destruição no laboratório onde atuavam, o que resultou na perda da pesquisa e dos protótipos.

Visita do ministro da Justiça para testar máquina de votar em Manaus repercutiu na mídia | Foto: Divulgação

Mesmo com o incidente, anos depois, em 1996, ele foi convidado para ser conselheiro do primeiro teste da urna eletrônica em eleições oficiais. A experiência ficou marcada na memória de Muniz.

"Fui convidado pelo Tribunal Regional Eleitoral e fui até Brasília para acompanhar as eleições daquele ano. Houve percalços nos testes, até porque era o primeiro teste, porém deu tudo certo. Foi um sucesso", afirma o engenheiro.

Impressão do voto travada

Após forte pressão política, a Proposta de Emenda à Constituição 135/2019, que exige a impressão de cédulas durante as eleições, foi adiada na Câmara dos Deputados. A medida é a atual prioridade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia, já prevendo a reeleição em 2022. Ele, inclusive, ameaçou que não haja eleições caso as alterações não sejam feitas e chamou de "imbecil" Luís Roberto Barroso, presidente do TSE.

"Não tenho medo de eleições, entrego a faixa para quem ganhar, no voto auditável e confiável. Dessa forma [se não for aprovado o voto impresso], corremos o risco de não ter eleições no ano que vem, porque o futuro de vocês que está em jogo", disse Bolsonaro a apoiadores, nesta sexta-feira (9).

Após a fala do presidente, o TSE emitiu nota garantindo que ocorrerão eleições em 2022 e que qualquer ameaça a essa possibilidade viola a Constituição e configura crime de responsabilidade.

Leia mais: