Omar Aziz garante que trabalhos da CPI terão continuidade

comissão parlamentar de inquérito da pandemia | Foto: Ariel Costa

Manaus (AM) - Mesmo com o recesso de 15 dias do Congresso Nacional, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia), senador Omar Aziz (PSD-AM), garantiu que os trabalhos investigativos da CPI não serão paralisados.

De acordo com o parlamentar, os mais de dois meses de instalação do colegiado, em que 34 pessoas foram ouvidas, entre convocados e convidados, geraram aproximadamente 2 Terabytes (TB) de dados, que precisam ser analisados. As sessões semi presenciais serão retomadas no próximo dia 3 de agosto.

Dos 2 TB de arquivos recebidos pela CPI, 977 Gigabytes (GB) são de dados ostensivos e 529 GB são sigilosos. O montante é o equivalente a 500 mil fotos com uma câmera 12 Megapixels (MP); ou 1 mil horas de vídeo em HD; ou 13 milhões de páginas de documentos, ou ainda a 1,3 mil armários físicos cheios de papel.

“Nesses 15 dias, a CPI não vai parar. Não têm reuniões, mas o trabalho não para. Hoje mesmo tenho uma reunião com os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL), para que possamos fazer o cronograma de trabalho. (A CPI) tem quase 2 terabytes de conteúdo que precisam ser analisados”, afirmou Omar Aziz. Ao fazer um balanço dos 80 dias de CPI, o presidente do colegiado afirmou que o início dos trabalhos se deu com investigações sobre o negacionismo; a propagação de medicamentos sem comprovação científica e a imunização de rebanho. “Sobre isso, a CPI tem dados suficientes para fazer o relatório. A partir daí, quando ouvimos o Fabio Wajngarten, tivemos uma surpresa grande, pois a Pfizer começou a oferecer vacina para o Brasil e o Governo brasileiro não deu importância”.

Com isso, a comissão passou a investigar também sobre as negociações de vacinas e o porquê da demora para fechar o contrato com algumas empresas, o que teria feito com que 130 milhões de doses da Pfizer e da Coronavac, deixassem de ser entregues ainda em dezembro de 2020.

“Surpresa maior para a CPI e para o povo brasileiro é que o Governo Brasileiro não tinha interesse de comprar a Pfizer a 10 dólares e muito menos a Coronavac, mas tinha interesse em comprar a Covaxin, da Precisa, a pelo menos 15 dólares. Agora surge esse novo componente, e com o depoimento do Cristiano (Carvalho), ele traz à tona mais nomes envolvidos na busca pela vacina fantasma”. Quanto à retomada das sessões, o parlamentar destacou que em agosto deverão ser feitas acareações, a fim de confrontar informações apresentadas na CPI, como a respeito das invoices, da suspeita de envolvimento de membros do Ministério da Saúde (MS) em negociações de ‘ vacinas fantasmas ’, dentre outras.

Pessoas ouvidas pela CPI

Desde maio, a CPI ouviu 34 pessoas entre convocados e convidados. Dentre elas, duas estiveram presentes duas vezes em sessões da comissão.

O primeiro foi o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que foi ouvido no dia 6 de maio e retornou em 8 de junho. A segunda foi a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, que esteve nos dias 13 e 14 de julho.

Confira abaixo a ordem cronológica de depoimentos da CPI:

04.05.2021 ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta;

05.05.2021 ex-ministro de Estado da Saúde, Nelson Teich;

06.05.2021 ministro da Saúde, Marcelo Queiroga;

11.05.2021 Diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres;

12.05.2021 ex-secretário especial de Comunicação Social da presidência, Fabio Wajngarten;

13.05.2021 gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo;

18.05.2021 ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo;

19.05.2021 ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello;

25.05.2021 secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro;

27.05.2021 diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas; 01.06.2021 médica oncologista e imunologista Nise Hitomi Yamaguchi;

02.06.2021 médica infectologista e ex-secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Luana Araújo;

08.06.2021 ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retorna à CPI;

09.06.2021 ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Antônio Elcio Franco Filho;

11.06.2021 a microbiologista e pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP), Natália Pasternak e médico sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Cláudio Maierovitch;

15.06.2021 ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo;

16.06.2021 ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel;

18.06.2021 médico infectologista, Francisco Eduardo Cardoso Alves, e médico infectologista, Ricardo Ariel Zimerman;

22.06.2021 ex-ministro da Cidadania e deputado Osmar Terra (MDB-RS);

24.06.2021 diretora-executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck e epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pedro Hallal;

25.06.2021 chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, e o irmão dele, deputado federal Luis Miranda (DEM-DF);

29.06.2021 deputado estadual Fausto Júnior (MDB-AM);

30.06.2021 empresário Carlos Wizard Martins;

06.07.2021 fiscal de contratos no Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira;

07.07.2021 ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias;

08.07.2021 ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Francieli Fantinato;

09.07.2021 técnico da divisão de importação do Ministério da Saúde, William Amorim Santana;

13 e 14.07.2021 diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades;

15.07.2021 representante da empresa Davati Medical Supply, Cristiano Alberto Hossri Carvalho.

