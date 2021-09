Marcelo Ramos critica alto custo de combustíveis no interior do AM

Marcelo Ramos Com o Prefeito de Tabatinga, Plinio Cruz, e lideranças políticas. | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), após visita a 16 municípios do interior do Amazonas, constatou in loco o custo adicional que as populações do interior do Amazonas pagam sobre o preço do gás de cozinha e da gasolina.

Em Humaitá, o parlamentar e visitou a distribuidora local, onde o botijão 13 kg de gás custa RS 120,00 - isso sem contar o aumento que já foi anunciado para esta semana, segundo o revendedor. “Essa alta de preços prejudica não só as famílias, que já têm dificuldade de colocar comida na mesa para seus filhos, mas também os comerciantes, que veem as vendas do gás despencarem por conta dos preços altos. Já a gasolina impacta em todos os preços”, afirmou o deputado.

“Poucos tem noção das distâncias amazônicas e das dificuldades por que passam os municípios do interior do Estado. Para chegar vários itens, inclusive alimentos, essas populações pagam mais caro por conta das distâncias”, afirmou, lembrando que a gasolina, em alguns locais, ultrapassa os R$ 7,50 reais o litro.



Humaitá

Também em Humaitá, Marcelo Ramos anunciou a destinação de R$ 4 milhões em emendas para a implantação e manutenção de UTIs no Hospital Regional, além de e R$ 1 milhão para a infraestrutura do município.

Em reuniões com prefeitos e autoridades locais, o deputado visitou unidades de saúde e escolas, e reafirmou seu compromisso de seguir investindo em ações que mudem para melhor a vida das populações do interior.

Tabatinga

Em Tabatinga, Marcelo Ramos revelou que destinará recursos para a ampliação do hospital e, em Eirunepé, lembrou que já destinou emedas de R$ 3 milhões para a saúde e que seguirá apoiando todos os municípios. Ao todo, Ramos já liberou para o interior mais de R$ 167 milhões em recursos, a maioria para a prevenção e combate à Covid.

“Cumprimos uma agenda importante pelos municípios de Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, Lábrea, Pauini, Itamarati, Envira, Eirunepé, Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Juruá e Tefé. Em todos eles, prestamos conta do nosso mandato e anunciamos recursos para apoiar, prioritariamente, a saúde e a educação dos municípios”, disse Ramos.

Acompanhado dos deputados estaduais Cabo Maciel (PL) e Sinésio Campos (PT) o deputado Marcelo Ramos cruzou as calhas do Madeira, Alto Solimões e Juruá.

*Com informações da assessoria

