Restaurante popular participa de ação em alusão ao Setembro Amarelo

Amazonas - Como forma de reforçar a campanha de prevenção ao suicídio marcada pelo Setembro Amarelo, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) participou, nesta sexta-feira (10), de uma ação conjunta com o Projeto Help no Restaurante Popular do Centro.

O objetivo era conscientizar os usuários do restaurante sobre a temática, por meio de palestras e atendimentos psicológicos. A atividade foi realizada por meio do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), Projeto de Fortalecimento da Garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (PFGDHAA) e Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gadsan) da Seas.

De acordo com a gerente da Gadsan, Kaliny Alves, essa parceria fortalece vínculos com os usuários e abrange temáticas educativas previstas nas políticas socioassistenciais.

" A parceria com o projeto Help dá acessibilidade e transparência na prevenção ao suicídio. Isso viabiliza a garantia do direito humano a uma alimentação adequada e conhecimento quanto à saúde mental, que faz com que o direito humano à alimentação não fique apenas na oferta de alimentos " , explicou.

Além desta, a parceria prevê mais duas ações ainda este mês: na próxima quarta-feira (15/09), no Restaurante Popular do Jorge Teixeira, na Rua Nova Esperança; e, para finalizar, dia 29 de setembro, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vígnola, localizado no bairro Cidade Nova.

