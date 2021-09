Serafim pede que TCE explique PL de R$ 1 milhão para construir anexo

Deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) | Foto: Marcelo Araújo/ Divulgação

Manaus (AM) - Após a chegada da Mensagem Governamental n° 106/202, que autoriza o crédito adicional especial de R$ 1 milhão ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), para a construção de um prédio anexo, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) propôs que a Corte explique à Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) a necessidade da obra.

De acordo com a justificativa do projeto de lei, o prédio anexo tem a finalidade de “abrigar adequadamente os membros do colegiado, auditores e servidores, bem como prover a instituição de instalações físicas necessárias ao bom funcionamento e desempenho adequado de suas funções”, diz trecho do documento.

Para Serafim Corrêa, a construção do prédio anexo em questão será superior a R$ 1 milhão.E, diante da tramitação em regime de urgência na Casa Legislativa para enquadramento ao Plano Plurianual (PPA), o parlamentar solicitou explicações sobre o assunto.

“Quero propor a esta Casa que o TCE seja convidado a expor esse projeto de R$ 1 milhão. É R$ 1 milhão ou R$ 120 milhões? Precisamos saber. Não me sentirei a vontade em aprovar um projeto dizendo que é R$ 1 milhão e no final ser R$ 120 milhões. Seríamos irresponsáveis se fizéssemos isso. Não custa nada o TCE, através de seu órgão técnico, vir aqui e expor o projeto. Custará R$ 1 milhão? Onde ficará o anexo do TCE? O projeto é simplório. Não tem maiores explicações”, disse.

O líder do PSB na ALE-AM ainda disse que o governo do Estado tem outras prioridades orçamentárias na Saúde, Educação, Segurança Pública e em outras pastas que necessitam de atenção, do que a construção de um prédio anexo para o TCE.

“Não ficaria bem com minha consciência se eu não abordasse esse assunto. Então, peço que o TCE venha a esta Casa na próxima terça-feira (21) e preste esclarecimentos”, concluiu. *Com informações da assessoria



