Carta de Manaus sobre créditos de carbono é enviada ao Senado

deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM). | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Liderada por Renato Casagrande (ES), a Coalização de Governadores pelo Clima enviará a Carta de Manaus, endereçada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) solicitando a aprovação do PL 528/21, de autoria do deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), antes da COP-26, a Conferência do Clima da ONU, que ocorre em novembro na Escócia.

O documento será enviado nesta quinta-feira, 7, pedindo que o projeto de lei que regula o mercado de créditos de carbono seja analisado com urgência pelo Congresso.

Ao todo, 15 governadores já haviam assinado o documento, entre estes Ronaldo Caiado (GO), João Doria (SP), Paulo Câmara (PE), Renato Casagrande (ES), mas outras adesões devem ocorrer.

A participação de governadores dos Estados da Amazônia Legal em evento promovido pela FAS– Fundação Amazônia Sustentável, selou a elaboração da carta em favor do projeto de Marcelo Ramos.

Segundo ele, com os serviços ambientais prestados pelas nossas florestas monetizados, o Brasil confronta a tese de que somente a floresta derrubada pode gerar riquezas.

Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), construiu um texto, em comum acordo com diversos setores, que estabelece regras para a certificação e o comércio dos créditos, hoje negociados apenas de forma voluntária no Brasil, o que dará segurança jurídica a países e empresas que precisam compensar suas emissões.

" O Brasil e a Amazônia possuem o maior ativo ambiental do mundo - a floresta em pé, mas pouco se beneficia por não termos regras para o mercado de carbono, que somente em 2019 movimentou R$ 45 bilhões. E, para garantir que as populações tradicionais sejam beneficiadas, incluímos um mecanismo que direciona parte dos recursos para a redução da pobreza na região. " Marcelo Ramos, Vice-presidente da Câmara

