Relatório da CPI da Covid narra passos do colapso da saúde no AM

BRASÍLIA (DF) - O senador Renan Calheiros leu um dos documentos mais esperados, na manhã desta quarta-feira (20), o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid.

O documento tem um capítulo específico para narrar todos os motivos que levaram ao colapso do sistema de saúde do Amazonas, em janeiro deste ano, e ainda indicia o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, e a secretária Mayra Pinheiro pela atuação na questão da saúde no estado.

No relatório, a CPI responsabiliza o Governo Federal pelo agravamento da pandemia em Manaus. O documento lembra que a situação da saúde foi tema de uma reunião entre o Ministério da Saúde e o governo do Amazonas em 28 de dezembro de 2020 – duas semanas antes do colapso no fornecimento de oxigênio, que foi responsável por dezenas de mortes pela doença.

Os gestores elaboraram, então, um documento chamado "Plano Manaus". O texto já indicava a piora nos números de casos, internações e mortes no estado. Na leitura, o senador Renan Calheiros afirma que o Amazonas foi deixado a própria sorte e foi feito de "laboratório de rebanho".

Apesar da ciência da situação, o Ministério da Saúde só enviou equipe ao Amazonas no dia 3 de janeiro de 2021, quando o número de internações já tinha dobrado mais uma vez e a crise do oxigênio começava a se instaurar.

Na ocasião, a pessoa enviada foi a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro - conhecida como "Capitã Cloroquina" por defender o uso do medicamento não comprovado para tratamento da Covid-19 - que mesmo sabendo da situação da saúde no estado, preferiu ir após as festas de ano novo.

" Decidiu-se, então, pelo envio, a Manaus, de um dos secretários, formado em medicina, para avaliar a situação logo após a virada do ano. Escolheu-se, para a tarefa, a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro. Decidiu-se por realizar a viagem apenas após o ano novo, em virtude do início de mandato de gestores municipais e de possíveis trocas de secretariado " Relatório da CPI da Pandemia,

Sobre a ida até o estado após as festas, a secretária afirmou que era devido a troca de mandados que aconteceriam na cidade. No entanto, a CPI não aceitou a justificativa, já que os hospitais que precisavam de reforço eram administrados, também, pelo próprio Governo Federal.

Crise do oxigênio

Após verificação da situação do Amazonas, no dia 4 de janeiro, o grupo do Ministério da Saúde concluiu que havia a possibilidade do colapso apenas após 10 dias. Devido a falta de recursos humanos, a saúde no estado iria ser prejudicada.

O então secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, afirmou que ligou para o ministro Eduardo Pazuello, Ministro de Saúde na época, no dia 7 daquele mês para relatar o problema. No entanto, Pazuello negou a informação e disse que só foi alertado três dias depois.

A secretária Mayra Pinheiro, também em depoimento, desmentiu a informação de que Pazuello não havia sido alertado.

"Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei. O Ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus creio que no dia 8, e ele me perguntou: 'Mayra, por que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio?'. Porque não me foi informado. Eu confirmei a informação com o secretário estadual de Saúde, perguntando: 'Secretário, por que, durante o período da minha prospecção, não me foi informado?'.", disse Mayra.

Enquanto os responsáveis pela saúde lidavam com o problema da falta de comunicação, pessoas morriam, nos leitos de hospital e em filas de espera, sem conseguir respirar.

A leitura afirma que o Governo Federal foi omisso pela situação da saúde no estado, faltando medidas para combater a pandemia no estado.

" Além de fragilidades e omissões locais, que fogem à competência desta CPI do Senado Federal, a crise de Manaus aponta para déficit de governança e de coordenação no governo federal para combater a pandemia " Relatório da CPI da Pandemia,

Incentivo a remédio ineficazes

O relatório afirma que o grupo do Ministério da Saúde veio para Manaus para verificar o uso de medicamentos que ineficazes contra a covid-19 e comprovados pela Saúde.

A investigação apontou que a comitiva do ministério, coordenada por Mayra Pinheiro, aproveitou a viagem ao Amazonas para lançar a plataforma TrateCov – um aplicativo que recomendava o tratamento com drogas sem eficácia comprovada.

Indiciados

Sobre a crise no colapso de Manaus, Eduardo Pazuello e Mayra Pinheiro, foram indiciados pela atuação e omissão diante do que aconteceu no Amazonas.

Os dois responderam pelo crime de prevaricação, quando o funcionário público age ou se omite em benefício próprio);epidemia culposa com resultado morte, e crime contra a humanidade.

Além de serem investigados pela CPI da pandemia, os dois ainda estão na mira da Polícia Federal e do Ministério Público.

