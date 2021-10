"Motivação político-eleitoral", diz Wilson sobre indiciamento em CPI

Wilson Lima lembra que sequer foi investigado pela CPI | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), se defendeu após o seu nome ter sido incluso no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nesta terça-feira (26). Para o chefe do poder executivo estadual, ele é inocente e considera a inclusão como uma "motivação político-eleitoral".

Em nota, Wilson lembra que sequer foi investigado pela CPI da pandemia, presidida pelo senador amazonense Omar Aziz (PSD), e que por isso não há motivação pelo indiciamento. O nome do governador e do ex-secretário de saúde do Amazonas Marcellus Campelo foram incluídos no relatório final pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL).

Por fim, ele afirma que continuará a fazer o seu trabalho para o desenvolvimento do estado: "Vou seguir trabalhando e fazendo o que nenhum político que esteve à frente do Estado foi capaz de fazer em tão pouco tempo pelo desenvolvimento do Amazonas", finalizou.

Relatório final

Após seis meses de funcionamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia do Senado encerra nesta terça-feira (26) os trabalhos com a votação do relatório final do senador Renan Calheiros.

Durante a apresentação dos novos pontos acatados após a leitura da primeira versão do texto, na semana passada, Calheiros incluiu mais 13 nomes. A relação, que foi fechada com 81 pedidos de indiciamento, tem entre os nomes o do presidente Jair Bolsonaro.

Os indiciamentos têm relação com o negacionismo em relação ao vírus e às vacinas, que teria aumentado o número de mortos no Brasil; com as suspeitas de corrupção nas negociações para a compra de vacinas pelo Ministério da Saúde; e com as mortes que teriam sido provocadas pelo uso de tratamentos sem respaldo científico contra a covid-19.

