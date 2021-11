Desejando a presidência, Arthur Virgílio visita capitais brasileiras

Ao ser questionado sobre o futuro do partido, Arthur disse que o momento pede seriedade | Foto: Divulgação

Visando a presidência do Brasil, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, aproveitou o último final de semana antes das eleições primárias do PSDB, que ocorre no próximo domingo (21), para intensificar a sua agenda de campanha visitando cidades do Nordeste e do Sudeste e participando de uma entrevista no programa Debate Globo News na noite de domingo (14).

O também ex-senador esteve em Maceió (AL) no sábado (13) e em Salvador (BA) e Vitória (ES) no domingo. Nesta segunda-feira (15), data de seu aniversário, Virgílio conclui as visitas às capitais brasileiras em Belo Horizonte (MG).

Na entrevista, que contou com a participação dos outros dois candidatos às Prévias – João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) – Arthur fez questão de criticar os tucanos que apoiam o atual governo federal.

“Temos que ser absolutamente sinceros e a primeira coisa que o PSDB deve fazer é se moralizar como partido, sem a ala bolsonarista”, afirmou o ex-prefeito da capital amazonense.

Ao ser questionado sobre o futuro do partido, Arthur disse que o momento pede seriedade. “Está na hora de ser sincero, olho no olho. Não cabe mais liderança com punho de renda e em cima do muro. O PSDB precisa ter sinceridade em suas decisões e as prévias trazem essa oportunidade para que o partido volte às suas origens e volte a ser uma grande liderança”, completou o político com 43 anos de vida pública.

Arthur Virgílio também falou sobre Amazônia – forte bandeira de sua trajetória –, política para as mulheres e recuperação da economia, além de relações internacionais. “O Brasil precisa reerguer a sua política externa. Nem no período da ditadura nossa diplomacia esteve tão em baixa. Precisamos recuperar a nossa credibilidade internacional e recuperar a nossa economia”, avaliou.

Sobre os constantes informes de que ele renunciaria a sua candidatura nesta reta final das prévias, com objetivo de apoiar um dos outros dois candidatos, Virgílio foi enfático. “Jamais, em meus 43 anos de vida pública, fiz alguma coisa por brincadeira. As prévias, para mim, são uma cruzada pela Amazônia, pela democracia e por um Brasil bem diferente do que eu vejo hoje”, enfatizou.

Campanha

Arthur iniciou o fim de semana em Maceió, onde teve encontro com lideranças do partido, com o ex-governador de Alagoas, Teotonio Vilela Filho, com o presidente do PSDB-AL, Rodrigo Cunha, e com a presidente do PSDB-Maceió, Karolina Azevedo.Em 2013, Arthur recebeu a Medalha da República, concedida pelo governo do Estado de Alagoas.

Já em Salvador, capital baiana, na manhã do domingo, Arthur Virgílio foi recebido por lideranças locais e pela juventude tucana. Arthur também falou com a imprensa local. “É uma grande honra e é com muita alegria e entusiasmo que recebemos o senador Arthur Virgílio. O PSDB é o único partido que oferece prévias aos filiados e, como ele bem disse, esse é um grande exercício de cidadania. Arthur contribuiu muito nessa caminhada”, declarou o deputado federal Adolfo Viana, ao recepcionar o candidato às prévias.

Em Vitória, no Espírito Santo, Virgílio foi recebido pela primeira tesoureira do PSDB-Mulher (nacional), Neuzinha de Oliveira, que também é secretária municipal de Direitos Humanos, Cidadania e Trabalho da capital e pelo ex-vice-governador do estadual, César Colnago.

O encontro foi transmitido pelo YouTube e o candidato falou com os filiados do PSDB sobre suas propostas de campanha.

“Fortalecer a mulher e dar garantia à família. Isso não é gastar dinheiro, é investimento. Parabenizo o Arthur Virgílio por trazer essa pauta forte. Seria fácil ele ficar na zona de conforto e não disputar essas prévias, mas está disputando porque se importa”, elogiou Neuzinha Oliveira.

“Arthur Virgílio já contribuiu muito pelo Brasil, tem toda uma história que enriquece as prévias. Com certeza vamos trazer de volta o crescimento social, econômico e cultural para o país”, declarou César Colnago.

Nesta segunda-feira, feriado da Proclamação da República, também se encerra o prazo para que os filiados do PSDB se inscrevam no aplicativo das prévias que vai funcionar para recepção e apuração dos votos nas primárias eleitorais do partido.

