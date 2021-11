“Carta de Barcelona” visa implementação de cidades inteligentes

Os termos foram discutidos coletivamente em meio à 10ª edição do Smart City Expo World Congress. | Foto: Divulgação

Barcelona - Autoridades, especialistas e instituições brasileiras e espanholas lançaram, hoje, 19/10, a “Carta [email protected] Barcelona – Nós somos as cidades que fazemos”, que se estabelece como um chamado a um Brasil mais humano, justo e sustentável a partir de soluções smart cities.

Os termos foram discutidos coletivamente em meio à 10ª edição do Smart City Expo World Congress, como um dos resultados do maior evento sobre cidades inteligentes do mundo.

" Vim para Barcelona com o objetivo de estabelecer ampla cooperação internacional em benefício do Brasil e dos brasileiros, justamente no momento que o Parlamento Federal discute a consolidação e a atualização de marcos regulatórios relacionados ao tema, como a instituição da Política Nacional de Cidades Inteligentes. " Marcelo Ramos, Deputado

Ramos lançará, no Congresso Nacional, a “Frente Parlamentar de Apoio às Cidades Inteligentes.”

Marcelo Ramos representou a Câmara dos Deputados no evento, que reuniu participantes de 150 países, tendo o Brasil enviado 120 autoridades, entre governadores, prefeitos, especialistas e empresários.

A missão foi organizada por entidades como a Frente Nacional de Prefeitos – FNP, Instituto Sociocultural Brasil/China – Ibrachina, La Salle Technova Barcelona e iCities Smart Cities Solutions - representante do consórcio Fira de Barcelona no Brasil.



Carta [email protected] - “A implementação e desenvolvimento de cidades inteligentes tem alto potencial para a transformação socioeconômica do Brasil. No cenário global, protagonistas destacam-se como indutores dessas diretrizes. Essa orientação nasce e se inspira nas cercanias do bairro @22, região de Barcelona, que teve no nosso mentor Dr. Josep Piqué, o responsável pelas políticas de inovação e modernização que levaram o aludido bairro a um case de sucesso mundial, padrão de organização, criatividade e capacidade”, explica um dos trechos da Carta.

