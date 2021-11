Segurança de Tabatinga é reforçada com novas viaturas policiais

| Foto: Divulgação

Tabatinga (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta terça-feira (23), três novas viaturas e uma lancha blindada para transporte de tropa para o 8° Batalhão de Polícia Militar de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). O município também recebeu reforço no efetivo, com os primeiros 13 novos policiais de um total de 30 que serão enviados para Tabatinga.

Os 13 policiais fazem parte do grupo de 404 novos soldados formados em outubro, que haviam sido aprovados no concurso da corporação em 2011 e foram convocados pelo governador Wilson Lima em agosto de 2020.

A maioria dos novos PMs é natural de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Os outros 17 policiais do total de 30 devem chegar ao município nas próximas semanas.

Wilson Lima destacou a importância de ampliar o efetivo e direcionar ações de segurança para áreas fronteiriças, como Tabatinga.

"Aqui no Alto Solimões nós temos esse problema da fronteira onde há o aumento da criminalidade em função do tráfico de drogas. Estamos aumentando nosso efetivo com mais policiais, com viaturas, motos, lanchas blindadas. É para Tabatinga, mas também para dar apoio aos municípios próximos", disse o governador.

Os novos militares passaram por dez meses de curso de formação teórica e prática. No curso de formação, o Governo do Estado investiu na preparação, capacitação e aperfeiçoamento dos novos agentes públicos.

O governador também comentou que o Amazonas deve receber do Governo Federal novos investimentos em segurança.

"Eu estou indo essa semana para Brasília, para tratar da questão das fronteiras e a gente deve receber alguns equipamentos do Governo Federal, para que a gente também possa aumentar essa proteção na fronteira com a Colômbia e também Peru", afirmou Wilson Lima.

Melhorias

Durante a solenidade de apresentação da tropa, o governador anunciou melhorias estruturais para a sede do 8° Batalhão de Polícia Militar e para a delegacia de Tabatinga.

"A partir de março a gente já começa a reforma do Batalhão e também da Delegacia de Polícia aqui do município de Tabatinga. A limpeza e manutenção do Batalhão têm que ser constantes", determinou Wilson Lima

A cerimônia contou com a participação do prefeito de Tabatinga, Saul Bemerguy; dos deputados estaduais Saullo Vianna, Cabo Maciel, Doutor Gomes e Abdala Fraxe; de secretários estaduais e autoridades policiais da Colômbia, país vizinho que faz fronteira com Tabatinga.

*Com informações da assessoria

