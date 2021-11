Instituto de Saúde da Criança receberá emenda de Álvaro Campelo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) -Equipar o centro cirúrgico com novos instrumentos e adquirir insumos hospitalares para o Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (ICAM) foram as principais demandas apresentadas ao deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), que visitou, na tarde desta segunda-feira (22), a unidade de saúde, localizada na zona Sul da capital amazonense.

Zerar a fila de cirurgias está no topo das prioridades, conforme explicou o diretor do Instituto, Antônio de Aquino. “Em torno de 45 crianças estão aguardando pelas cirurgias de coração e rim, além de outras crianças que estão também numa fila por outras cirurgias. Precisamos com certa urgência adquirir monitores e uma torre de vídeo para o nosso centro cirúrgico para a realização desses procedimentos”, ressaltou o dirigente.

Na oportunidade, o deputado que preside a Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), comprometeu-se em destinar emendas para alcançar mais crianças com a realização de diversas cirurgias.

"Esta é a oportunidade de colaborar com recursos públicos para aumentar o número de atendimentos de crianças, mas também de cobrar da Secretaria de Saúde a necessidade de acabar com essa fila de espera", afirmou Álvaro.

A unidade

O Icam possui a capacidade para atender cerca de 130 mil pacientes ao ano, na faixa etária de 0 a 18 anos. A unidade de saúde é destaque no Sistema Único de Saúde (SUS) como modelo e maior referência na região norte em atendimento pediátrico de média e alta complexidade, cirurgias neonatais e videolaparoscópicas (feita com a utilização de uma micro câmera, procedimento menos invasivo que a cirurgia comum), e está equipado com 128 leitos, sendo 11 de UTI cirúrgica e 11 de UTI clínica.

*Com informações da assessoria

